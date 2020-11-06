Знойная женщина — мечта Красной площади

06.11.2020, 11:59, Эксклюзив

Теги: Архитектура, История, Кино, Культура, Сарказм

Союз писателей и кинематографистов России поддержал инициативу мэра Рыбинска об установке памятника мадам Грицацуевой.

Напомним, мадам Грицацуева — вдова инвалида Империалистической войны товарища Грицацуева. Остап Бендер женился на ней, потому что у Грицацуевой был нужный Бендеру стул. Жила она в Рыбинске на пересечении улиц Чкалова и Стоялой.

– Еще со времен Юрия Ласточкина шли отчаянные споры: нужно ли восстановить памятник императору Александру II или оставить на его месте монумент Владимиру Ленину, – пояснил мэр города. – Да, историческая справедливость должна быть, но и вождь мирового пролетариата у нас уникален – он в шапке!

В итоге, в мэрии Рыбинска пришли к компромиссному решению – ни тому, ни другому в городе не быть.

– Мы написали в академию наук запрос, кто должен стоять на Красной площади? Нам ответили: на Красной площади можно только лежать, – пояснил высокопоставленный источник на условиях анонимности.

По его словам, чиновники не стали отчаиваться, и решили обратится к литературным первоисточникам – к фильму «Двенадцать стульев».

– Мы сделали соответствующий запрос в СПК и нам ответили: Остап Бендер был в Рыбинске проездом, а вот его жена проживала в городе постоянно – так что, если ставить памятник, то ей, – добавил чиновник.

Что касается памятника Владимиру Ленину, то его не утопят в Волге, как Александра II, – отправят на переплавку.