Астраханская пенсионерка, пожаловавшаяся на нищету президенту в ходе “Прямой линии”, отделалась условным сроком

09.03.2021, 18:04, Разное

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66-летняя пенсионерка из Астрахани Александра Бобыль, пожаловавшаяся президенту России на нищету во время “Прямой линии”, отделается условным лишением свободы – соответствующее решение вынес сегодня Октябрьский районный суд.

Как выяснилось, входя в число согласованных участниц мероприятия, Бобыль должна была поблагодарить главу государства за спасение от ужасов девяностых годов, “крепкое и чуткое управление страной”, что она и делала во время двух репетиций. Однако в ходе реального прямого эфира она пожаловалась на нищету. Пока операторы программы не отключили её от эфира, она успела заявить, будто ее пенсия составляет 8620 рублей, чего не хватает даже на базовые нужды.

Согласно данным Росстата и региональных органов, средняя пенсия в области составляет не менее 12000 рублей, а минимальная установлена государством на уровне 8792 рублей. Таким образом, женщина не только нарушила сценарий программы, но и распространила фейковые данные с применением средств массовой информации, предприняла попытку опорочить государственный строй. По совокупности обвинений её приговорили к 4 годам условно с 2,5 годами испытательного срока и запрету использовать интернет или появляться в СМИ в течение всего срока.

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