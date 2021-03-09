Скандалы: Раздел лужков

09.03.2021, 17:58, Разное

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Как вдова Юрия Лужкова Елена Батурина и её брат Виктор Батурин делят миллиардное наследство

В Австрии идёт судебное разбирательство между одной из самых богатых россиянок Еленой Батуриной и её братом Виктором – родственники делят акции строительной компании «Интеко». Впрочем, на кону стоят не только огромные деньги, но и свобода. Брат и сестра представили суду две версии одного и того же договора – то есть кто-то пытается лукавить. Тем временем выгоду из семейного спора пытается извлечь живущий в Лондоне олигарх Михаил Фридман.

13 млрд рублей – в такую сумму оценивается 25% стоимости акций «Интеко», на которые претендует Виктор Батурин. Интрига в том, что саму компанию Елена Батурина давно продала, а её брат при любом раскладе не получит этих денег: он уже передал право требования на них компании «А1» Михаила Фридмана. Но от этого история не становится менее эпичной и захватывающей.

Что такое «Интеко»

Бизнес-империя семьи Лужкова – Батуриной включала в себя пул юридических лиц, сформированных впоследствии вокруг компании «Интеко». Они регистрировались в конце 80-х, когда Лужков работал ещё в Мосгорисполкоме, и в 90-х, когда он стал уже мэром столицы. Лужкова многие открыто обвиняли в покровительстве бизнесу жены, но использование мощного админресурса стало очевидным, когда «Интеко» занялась строительством: компания получала самые удобные участки в столице и кредиты Банка Москвы. Но весь бизнес рухнул после того, как президент Медведев отправил Юрия Лужкова в отставку «в связи с утратой доверия». Батурина срочно продала бизнес-империю за миллиард долларов и уехала за границу (сразу на руки она могла получить примерно половину этой суммы, считают эксперты).

Что делят брат с сестрой

Виктор Батурин занимал руководящие посты в холдинге, а в АО «Интеко» изначально выступал соучредителем в равных долях с сестрой. Но к 2005 году в его карьере наметился кризис. «Складывалось впечатление, что у него была болезнь, симптомы которой похожи на алкоголизм», – вспоминал один из знакомых Батурина. В итоге он развёлся с женой и будто бы вынужден был отдать ей половину своей доли акций «Интеко». Их, как говорят, тотчас же выкупила Елена Батурина, выложив, по слухам, полмиллиарда долларов. Получив преимущество в акциях, Елена Батурина уволила брата из компании. Тот обвинил сестру в жульничестве. Но в итоге был подписан документ, который вроде бы урегулировал взаимные претензии. Как сообщала пресса, Елена получила полный контроль над «Интеко», а Виктор – другие активы, в основном собранные вокруг «Интеко-Агро», и кругленькую сумму отступных.

Теперь выясняется, что у каждой стороны есть своя версия этого соглашения. В варианте брата сказано, что за ним сохраняется 25% акций «Интеко». Уже проведено множество экспертиз обеих бумаг, которые давали противоположные результаты. Но чаша весов правосудия как будто пошатнулась в пользу Виктора Батурина. Как говорят, не без содействия Михаила Фридмана.

При чём здесь Фридман

«А1» (входит в «Альфа-Групп») специализируется на «расшивке» корпоративных конфликтов. Компания финансово и юридически поддерживает одного из участников конфликта, а за это может получать долю в капитале предприятия или деньги. Поговаривают, что «Альфа-Групп» сыграла роковую роль в судьбе ныне пребывающего в СИЗО экс-министра Михаила Абызова, выступив на стороне его кредиторов, с которыми тот не спешил расплачиваться.

В конце 2019 года, сразу после смерти Юрия Лужкова, «А1» объявила, что выкупила у кредиторов долги Виктора Батурина на 3,25 млрд рублей. Он к тому времени недавно вышел из тюрьмы и прогорел в бизнесе, так что отдать такие деньги структурам Фридмана не мог. На этом основании юристы «А1» могли начать разрабатывать семейную историю. Мол, Батурин получит причитающееся с сестры, чтобы расплатиться по своим долгам. В итоге Елену Батурину обложили исками. Помимо прямых претензий на выплату денег за пакет акций «Интеко» есть ещё ряд исков о клевете. Их подали как родной брат миллиардерши, так и связанные с ним юристы. По одному из них суд Элисты даже объявлял Батурину в розыск, но в конце концов разбирательства переместились в Европу, где живёт вдова покойного мэра Лужкова.

Как живут Батурины после отставки Лужкова

Елена Батурина открыла офис в Лондоне и инвестирует в проекты в Великобритании, Ирландии, Австрии, Чехии, Греции, Италии, Казахстане, Марокко, на Кипре и в США. Предпочитает вкладываться в развитие дорогих отелей. В 2019-м занялась сыродельным бизнесом. Ей принадлежит английская компания Artisan Farm Ltd, выпускающая «бри» и «гауду» под брендом Beau Farm. Собирает фарфор, её коллекция не уступает музейным собраниям. Состояние Елены Батуриной в 2020 году оценивалось в 1,3 млрд долларов.

Виктор Батурин долго судился в ходе развода со своей очередной женой Яной Рудковской. Был обвинён в мошенничестве при попытке расплатиться фальшивым векселем «Интеко». Попал в колонию-поселение в Калмыкии, где наладил бизнес по разведению скота и производству тротуарной плитки. По слухам, в период отсидки стал завсегдатаем элистинских ресторанов. После досрочного освобождения обвинил свою адвокатессу, которая помогала вести ему сельхозбизнес, в мошенничестве и присвоении земли на 15 млн рублей. Завёл знакомство с историком Олегом Соколовым, который впоследствии расчленил свою любовницу-студентку. Вместе с ним инвестировал в антиквариат. Промотал оставшиеся после ухода из «Интеко» деньги. По требованию кредиторов суд запретил Батурину выезжать за границу.

Иван Ромоданов