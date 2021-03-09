Скандалы: «Хлеб на ноги ставит, а вино валит»

09.03.2021, 17:58, Разное

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Особенности ресторанного бизнеса Степана и Артёма Михалковых

Одно из заведений, которым управляет компания «Хлеб энд Ко» Степана Михалкова, может потерять лицензию на розничную продажу алкоголя. Соответствующий иск против неё подан со стороны департамента торговли и услуг. Судя по информации в картотеке арбитражных дел, речь идёт о кафе, расположенном в бизнес-центре «Северная Башня» в Москва-Сити. И это далеко не первая претензия контролирующих органов к ресторанам сыновей первого человека в отечественном кинематографе.

В определении суда о принятии заявления к производству не указана причина, по которой чиновники требуют аннулировать лицензию. Если верить телеграмм-каналу «Арбитр», компания Михалкова-младшего дважды пропустила срок на подачу декларации об объёмах продажи алкогольной продукции. При этом известно, что многие рестораны получают свой основной доход от продажи алкоголя, именно на него делается самая большая наценка. Если так, то по итогам нынешнего года «Хлеб Энд Ко» может не досчитаться нескольких миллионов рублей.

К слову, алкоголь для Михалковых – поистине семейный бизнес. Глава семейства ранее получил контракт «Аэрофлота» на поставку вина для рейсов Москва – Сочи – Москва. Крупнейший авиаперевозчик страны предложил пассажирам напиток, изготовленный на собственных виноградниках режиссёра в итальянской Тоскане. По данным всё того же канала «Арбитр», поставки идут через АО «Аэромар» – дочернюю организацию авиакомпании. При этом Степан Михалков в статусе ИП якобы получил от «Аэромара» 1,5 млн рублей за разработку рецептур кондитерской продукции.

В отличие от младшего сына Никиты Михалкова он, похоже, целиком и полностью сосредоточился на ресторанном бизнесе. Хотя и Артём Михалков не смог пройти мимо индустрии общественного питания.

Нарушения при каждой проверке

Артём Михалков наряду с патриархом ресторанного бизнеса Аркадием Новиковым входит в число владельцев ресторана «Ветерок», расположенного на Рублёво-Успенском шоссе (посёлок Горки-2). Заведение открылось в середине 2000-х. Сегодня по его адресу зарегистрировано два юридических лица. Первое – собственно ООО «Ресторан Ветерок», второе – ООО «Алматин», в котором у Артёма Михалкова тоже есть доля. Именно вторая компания, судя по отчётности, ведёт основную деятельность.

По информации из открытых источников можно сделать вывод, что в ООО «Алматин» работают 54 человека. Средняя зарплата – 25 тыс. рублей в месяц. Такие расходы на персонал могут выглядеть уместными в какой-нибудь забегаловке в Вологодской области, но вовсе не на Рублёвке. И объяснить это противоречие можно лишь двумя способами: либо работники трудятся за идею, либо получают зарплату в конвертах.

В ООО «Ветерок» среднесписочная численность сотрудников составляет два человека, средняя зарплата – 23 тыс. рублей в месяц. Вполне вероятно, что эта компания сдаёт земельный участок в аренду ООО «Алматин» и может получать за это порядка 1,8 млн рублей ежемесячно.

За последние пять лет ресторан трижды проверяли контролирующие и надзорные органы, в каждом случае у ревизоров возникли претензии к заведению. В частности, речь идёт о нарушении требований санитарных правил к хранению и обработке пищевых продуктов, санитарно-техническому состоянию помещений, прохождению медосмотров сотрудниками, обработке посуды и производственному контролю.

Впрочем, всё это вряд ли повлияло на доверие гостей к ресторану с именитыми владельцами. Если верить заявленному среднему чеку в 4 тыс. рублей, то каждый день «Ветерок» посещают в среднем 78 человек.

Ванильная жизнь и хождение в народ

Положение дел в «Ветерке», похоже, мало отличается от того, что происходит в ресторане «Ваниль» на Остоженке. В 2001 году это пафосное заведение создали на паях Аркадий Новиков, Фёдор Бондарчук и Степан Михалков. По информации «Коммерсанта», в 2009 году выручка ресторана могла составлять 500-700 тыс. долларов в месяц. Однако в последнее время (до пандемии) заведение демонстрировало в отчётности совсем другие цифры – в четыре раза меньше, чем предполагали эксперты. То ли бизнес забуксовал, то ли хороший бухгалтер поработал.

Кроме того, если изучить результаты проверок «Ванили», то выходит, что год от года МЧС вносит в протокол одно и то же замечание об отсутствии системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре. Похоже, что руководство ресторана попросту игнорирует это обстоятельство.

Что касается проекта «Хлеб Энд Ко», то эту сеть демократичных кулинарных магазинов Степан Михалков запустил совместно с Анной Павловой в 2008 году. Изначально они планировали открыть 25 точек до конца 2009 года, но планам не суждено было сбыться. Сегодня под управлением «Хлеб Энд Ко» находятся четыре кафе-кулинарии. Сотрудники компании, как легко догадаться, официально получают всё те же небольшие зарплаты.

Потеря лицензии на розничную продажу алкоголя в одной из башен Москва-Сити вряд ли улучшит положение компании Степана Михалкова. Случится это событие или нет, мы узнаем 5 апреля 2021 года. Именно на эту дату назначено рассмотрение иска в Арбитражном суде Москвы.

Белла Комова