Илон Маск опубликовал первое совместное фото с Граймс и подросшим сыном X AE A-Xii

09.03.2021, 17:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несколько дней назад Илон Маск анонсировал свой новый – и конечно, необычный и масштабный – проект: он строит новый город в Техасе. Как сообщает Bloomberg, будет переименована небольшая община Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Назвать свой новый город Илон планирует Starbase, и вот в минувшие выходные он – наверняка славно – провел там время со своей семьей – возлюбленной, певицей Граймс, и сыном X AE A-12, или просто Эксом, которому исполнилось 10 месяцев. Такие снимки – большая редкость для Маска, поэтому СМИ не могли не обратить на кадр внимание.

Напомним, малыш Экс, или X AE A-12, родился 4 мая прошлого года. Для своего отца он стал седьмым по счету, а для матери, возлюбленной Илона Граймс, – первым. О том, как правильно произносить имя малыша, Маск рассказывал на шоу The Joe Rogan Experience:

Это имя придумала мой партнер, Граймс. Итак, X – это просто буква X. Æ произносится как “Эш”. A-12 – это ода Архангелу 12, предшественнику SR-71, самого крутого самолета в мире.

Таким образом, имя сына Илона и Граймс произносится как Экс Эш Архангел Твелв и сокращенно – Экс Эш Эй Твелв.

По словам Граймс, X означает “неизвестную переменную величину”, Æ – “эльфийское написание Ai (что значит любовь и/или искусственный интеллект)”, A-12 – американский самолет-разведчик (“предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17 (тут Граймс допустила ошибку: модель называется SR-71. – Прим. ред.), на котором нет оружия, только скорость. Великий в бою, но не жестокий”). Кроме того, буква А также относится к Archangel – ее любимой песне. Чья эта песня и как она вообще звучит, певица не сообщила.