 

Как сын Ксении Собчак Платон поздравил маму с 8 марта

09.03.2021, 12:40, Разное
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В минувший понедельник во всем мире отмечался Международный женский день.

В России, по традиции, больше и чаще всего с этим праздником поздравляют мам. Телеведущая и блогер Ксения Собчак опубликовала видео, на котором ее 4-летний сын Платон от брака с актером Максимом Виторганом поздравляет ее с 8 марта.

Рано утром мальчик пришел в спальню мамы с букетом цветом и открыткой, сделанной своими руками. Также он прочитал стихотворение, которое заранее выучил наизусть.

– Вот так начался очень счастливый день, – подписала Ксения видео. В комментариях многие отметили, что читать стихи у Платона получается очень даже хорошо.

– Лучше меня стихи рассказывает, – написал экс-ведущий шоу “Орел и Решка” Андрей Бедняков.

– Мне кажется, нет счастливей момента, чем этот!!! – заявила Наталья Давыдова, известная как Тетя Мотя.

– Господи, какая милота!! Вот оно, счастье!! – оставил свой комментарий Филипп Киркоров, у которого подрастает двойня.

Другие заметили, что с возрастом мальчик становится все больше похож на своего отца, Максима Виторгана.

Напомним, что о беременности Ксении Собчак стало известно в 2016 году благодаря фотографиям из Парижа. Официально новость о беременности она подтвердила в сентябре на конкурсе “Новая волна” в Сочи, а незадолго до родов снялась обнаженной для глянцевого журнала – чтобы, как она объяснила, иметь памятную фотосессию об этом периоде жизни. 18 ноября 2016 года Ксения и Максим стали родителями: на свет появился их сын Платон. В 2019-м супруги развелись, и каждый из них нашел свое счастье: Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим Виторган встречается с актрисой Нино Нинидзе. В конце 2020-го Ксения и Максим отметили 4-летие сына.



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