ВМФ России рассекретил записи о НЛО

09.03.2021, 12:30, Разное

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Российский флот обнародовал файлы, находящиеся под грифом “совершенно секретно”.

Файлы содержат записи советских времён, составленные специально сформированной группой ВМФ, специализирующейся на сборе и обработке сведений о необъяснимых инцидентах. Вся информация собиралась и доставлялась командирами подводных лодок и кораблей.

Все файлы были созданы на основании многочисленных отчётов морских офицеров, подтверждающих существование НЛО.

Главой спецгруппы был назначен адмирал Николай Иванович Смирнов, зам. главкома ВМФ.

По мнению известного российского исследователя НЛО, бывшего морского офицера Владимира Ажажи, все сведения представляют огромную ценность.

По его словам, примерно пятьдесят процентов случаев с участием НО (неопознанный объект) зафиксированы в океанах, пятнадцать приходятся на озера. Получается, НО как-то связаны с водой.

Один такой случай произошёл в Тихом океане, когда наша подлодка, выполнявшая боевое задание, обнаружила шесть подводных НО. Когда все попытки оторваться от преследователей оказались тщетны, командир отдал приказ всплыть.

Это покажется странным, но группа, преследовавшая лодку, неожиданно вынырнула из воды, поднялась в воздух и улетела.

Большое количество загадочных происшествий зафиксировано в районе Бермудского треугольника. Об одном из них рассказал бывший командир АПЛ “К-140”, контр-адмирал в отставке, Юрий Флавианович Бекетов.

1968 год. Подводная лодка К-140 находящаяся на глубине более 100 м засекла цель, движущуюся со скоростью 240 узлов (420 км/ч) и это под водой!

“Такой скорости в то время, это был шестьдесят восьмой год, вообще не было”,- сказал Бекетов.

Материальные объекты, движущиеся с огромной скоростью под водой, противоречили законам физики.

“Это какие-то подводные существа, которых мы обнаруживаем” – говорит Юрий Флавианович.

Капитан 1-го ранга Игорь Барклай, ветеран военно-морского флота, рассказал, что неопознанные подводные, также как и надводные (летающие) объекты, наиболее часто были замечены (и наблюдаются сейчас) в местах скопления как нашего, так и НАТОвского флота.

В Атлантическом океане – Багамы, Бермуды. Чаще всего они наблюдались в южной части Бермудского треугольника, а также в Карибском море – Пуэрто-Рико.

Вывод один: существа, как выразился Ю. Ф. Бекетов, или существа, которые построили эти объекты, намного опережают Нас в развитии.