Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса вышла замуж за школьного учителя

09.03.2021, 11:50, Разное

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Самая богатая американка (после развода состояние Маккензи Скотт составляет больше 62 миллиардов долларов) снова вышла замуж. Ее избранником стал школьный учитель из Сиэтла Дэна Джуэтта. Первым об этом эксклюзивно сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к паре. Дэн преподает естественные науки в частной школе Лейксайд, куда ходят дети 50-летней Маккензи и 57-летнего Джеффа — трое сыновей и их приемная дочь.

Об этой свадьбе, возможно, никто бы и не узнал, если бы не публикация Дэна Джуэтта на сайте благотворительной организации Giving Pledge. Текст гласит, что он обещает жертвовать большую часть “своего” состояния на благотворительные цели:

По счастливому совпадению я теперь женат на одной из самых щедрых и добрых женщин, которых я когда-либо знал. Странно писать о том, что я планирую отдавать большую часть своего состояния в течение жизни на благотворительность, поскольку я никогда не стремился к такому богатству, которое потребовалось бы для того, чтобы сказать, что такой поступок будет иметь особый смысл.

Также факт свадьбы подтверждает персональная карточка Маккензи на сайте Amazon (женщина является авторов двух книг): теперь там написано, что Маккензи “живет в Сиэтле с четырьмя детьми и мужем Дэном”.

Дэн и Маккензи

Нового возлюбленного Маккензи одобрил ее бывший муж, основатель и бывший руководитель Amazon Джефф Безос. В феврале 2021 года бизнесмен добровольно покинул пост главы книжного интернет-магазина.

Дэн — замечательный парень, я счастлив и рад за них обоих,

– передает его слова представитель бизнесмена.

Напомним, в 2019 году стало известно, что богатейший человек на планете Джефф Безос разводится с женой Маккензи после 25 лет брака. Причиной разрыва стал роман бизнесмена с бывшей телеведущей Лорен Санчес. Возможно, Джефф и не сделал бы публичного заявления о разводе и продолжал бы встречаться с Лорен, будучи женатым, да только таблоид National Enquirer собрал на Безоса компромат и грозился опубликовать его за 48 часов до публичного объявления о разводе. Официально развод между Безосом и его супругой после 25 лет совместной жизни завершился 4 апреля 2019 года. Маккензи после развода вернула себе девичь фамилию и сейчас занимает 22 место в списке самых богатых женщин планеты.

Джефф Безос