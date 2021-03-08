Житель Биробиджана сменил пол, чтобы получать подарки на 8 марта

08.03.2021, 18:11, Разное

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В преддверии Международного женского дня Натан Резник из Биробиджана сменил пол и стал Натальей Резник, чтобы получать подарки. Об этом она рассказала в интервью изданию «Биробиджанская правда».

Как призналась транс-женщина, идея о смене гендерной принадлежности у неё появилась ровно год назад, 8 марта, когда Наталью ещё звали Натаном, а поводом для такого поступка стала «зависть и желание получать дорогие подарки».

«Каждая женщина живёт как богиня, купаясь в роскоши дорогих подарков, обласкана вниманием со стороны противоположного пола. И вообще, девочкам легче живётся. Во всём! Я тоже так хотел… хотела… хотел, когда был ещё мужчиной, теперь я сама богиня. 8 марта каждая девушка хочет что-то дорогое: машина, айфон новой модели, бриллиантики красивые. И она это получает. А чем я хуже? И не надо говорить мне, что у меня был 23 февраля: мужчинам дарят только носки. Зачем мне носки? Я офицер, подполковник, и мне эти носки Минобороны каждый месяц по 100 штук выдавало в картонной коробке», – пояснила Наталья Резник.

Женщина добавила, что для реализации своей мечты не быть угнетённой взяла кредит в банке и отправилась в Нидерланды. Оттуда она вернулась другим человеком.

«Когда я впервые пришла в часть, сослуживцы косо смотрели на меня, но потом привыкли. Теперь вместе с ними сидим и косточки друг другу перемываем», – заключила девушка.

Также Наталья через журналистов обратилась к мужчинам через журналистов: «Мальчики, котики, красивая и молодая, в самом рассвете сил, хочет новый телефончик, а то старенький «Ксяоми» стал ломаться. Дешёвку не принимаю, сами ходите как нищеброды. Целую», – сказала она.

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