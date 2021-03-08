Новые лица: актрисы сериала “Девушки с Макаровым” о женщинах в полиции и “службе” на каблуках

08.03.2021, 17:38, Разное

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О том, каково было “служить” под начальством Павла Майкова, кастинге и съёмках сериала рассказывают его актрисы – Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева и Елена Полянская.

Лера Астапова – оперативница Синицкая

Как попала в сериал?

Прошла кастинг два года назад, и это были мои первые в жизни кинопробы. Я – певица и композитор. Во время гастролей с моей группой “Против правил” кастинг-директор позвонил с новостью, что меня утвердили на одну из главных ролей. На тот момент было принято решение отказаться от участия в ситкоме из-за других проектов. Спустя два года отчётливо помню утро, когда раздался звонок: “Здравствуйте, Валерия! Это “Comedy Club Production”, мы хотели бы снова пригласить именно вас на роль Синицкой”. Я получила колоссальное удовольствие от встречи с таким составом актёров и была счастлива, что даже спустя время роль осталась моей.

Что общего у тебя и твоего персонажа?

Безусловно, я наделила этого персонажа своими чертами! Подарила ей свои краски, эмоции, импульсивность, но во многом мы всё равно остаемся разными. Забавно порой со стороны наблюдать за Синицкой и её чрезмерной наивностью, эксцентричностью, непревзойдённой хитростью, умением ловко пользоваться своей красотой и сексуальностью и в тоже время неуверенностью, которую она подает под надменным, стервозным соусом. Я, в отличие от своего персонажа, трудолюбива и не пойду по головам ради собственной выгоды. Но в одном мы с ней абсолютно точно сходимся – мы целеустремлённые!

Не хотела ли в детстве стать полицейским?

Нет. Моя мама говорит, что я так стремительно ворвалась на этот свет, будто сразу знала, чего хочу. Она родила меня за 30 минут. Домашние концерты на ковре начались сразу, как только я научилась ходить. И однажды поднявшись на сцену, я с неё больше не уходила. 12 лет хореографии, потом факультет эстрадно-джазового вокала в институте, телевизионные проекты, гастроли, концерты. Теперь ещё и актерская жизнь.

Почему в российской полиции мало женщин?

Потому что это небезопасная профессия. Я с восторгом наблюдаю за теми исключительными леди, которые посвящают свою жизнь полиции и работают в МВД. Они несут службу наравне с мужчинами, подвергая свою жизнь опасности!

Что было самым сложным на съёмках “Девушек с Макаровым”?

Это были мои первые съёмки сериала, поэтому тяжело было быстро и в моменте впитывать все указания – не только актёрские, но и технические. В первые съёмочные дни я даже могла сама остановиться или начать играть, забывая про команды режиссера, могла перекрыть актёра в кадре, забыть про заданную оператором траекторию движения. В общем, поначалу пришлось несладко! И я благодарю каждого члена команды за оказанное доверие и проявленное терпение! А ещё мои КАБЛУКИ. И по 12-14 часов ежедневной съёмки в них, под конец просто хотелось их сжечь… вместе со своими ногами)))

Алевтина Тукан, оперуполномоченная Туркина

Как попала в сериал?

Когда мне пришёл сценарий, я поймала себя на мысли, что читаю и не могу сдержать смех. Это действительно очень смешно! У меня появилос сильное желание быть частью этой истории. Я всё время занималась поиском образа, возможностью сделать свою закомплексованную героиню забавной, смешной и жизнеспособной.

Что общего у тебя и твоего персонажа?

Передо мной и сценаристами стояла непростая задача: найти эту Туркину в нашем времени. Не сделать её шаблонной, картонной ботаничкой, надев очки и изобразив странную походку. Мы придумывали много вариантов про её прошлое, детство, комплексы, страхи, любимые занятия, любимые фильмы и тому подобное. Где-то на половине съёмочного процесса мы со сценаристами наконец выдохнули и поняли, что нащупали что-то. Сразу появилась лёгкость и много интересных идей по поводу Туркиной!

Не хотела ли в детстве стать полицейским?

Мысли работать в полиции никогда не было. В детстве я хотела стать парикмахером, а в 9 классе попала на спектакль и для меня открылся новый мир – очень притягательный и загадочный.

Почему в российской полиции мало женщин?

Статистику не изучала, но, пройдя процесс съёмок и подготовки к ним, могу сказать, что эта профессия не просто сложна, но ещё и опасна. Я с искренним восхищением отношусь к тем, кто избрал своей профессией именно службу и защиту граждан.

Что было самым сложным на съёмках “Девушек с Макаровым”?

Я стараюсь об этом не думать и просто наслаждаюсь рабочим процессом. Могу вам точно сказать, что данный проект незабываем для меня эмоциями, новыми людьми, с которыми я познакомилась, профессионализмом команды и, конечно, результатом.

Владислава Ермолаева, оперативник Попова

Как попала в сериал?

Часто в актёрской профессии случай и удача решают многое. Я оказалась в нужное время в нужном месте. Меня пригласили на пробы, где было легко и весело. Я шутила, пробовала себя в образе Саши Поповой, и мне кажется, что с этого момента началась жизнь моего персонажа.

Что общего у тебя и твоего персонажа?

Резкость, скорость, воля, сила. Но многое пришлось в себе изменить и приобрести, чтобы мой персонаж и я органично сочетались. Меня подстригли, полностью изменили образ. Вместе с этим полностью изменилась и я – девочка, которая ходила с длинными волосами и в платьях, вдруг перешла на спортивный стиль. Но мне это очень понравилось, я была уже другой Владой – более решительной и смелой, бойким мальчишкой с наивным взглядом, с волевым характером.

Не хотела ли в детстве стать полицейским?

В детстве хотела стать библиотекарем. У нас дома был большой книжный шкаф. Я заполняла формуляры на всех членов своей семьи и приглашала их в библиотеку взять книги для прочтения. Если они не успевали сдать книгу в срок, я требовала денежный штраф и на эти деньги покупала конфеты. Ещё с раненого детства я занималась спортом: художественной гимнастикой ,танцами, легкой атлетикой и плаванием. Моя жизнь состояла из соревнований и выступлений.

Почему в российской полиции мало женщин?

Я не могу сказать, что в полиции мало женщин. Возможно, складывается впечатление, что не женская это работа, потому что надо быть очень сильной и со стержнем, а считается, что женщины не такие. Но это предубеждение.

У меня есть подруги полицейские и следователи по особо тяжким. Перед съёмками я интересовалась у них, как они работают, что самое сложное, и как вести себя с опасными преступниками. Это были очень интересные беседы.

Что было самым сложным на съёмках “Девушек с Макаровым”?

Мой персонаж довольно активен! Много было физической нагрузки, но мне это нравилось. Большую часть трюков я делала сама и не просила помощи у дублёра, поэтому у меня постоянно были синяки и царапины. Гроза района всё-таки. Так я называю свою героиню Сашу Попову.

Елена Полянская, сотрудница “Верба”

Как попала в сериал?

Мои пробы длились до тех пор, пока не запустились съёмки пилота. Мне безумно понравился сценарий! Я читала его и смеялась в голос. Помню, когда я пришла на пробы и отыграла все сцены, режиссёр Костя Смирнов сказал мне: “Да-да, мило”. А у меня был один педагог, который, когда ему нечего было сказать, всегда говорил: “Да, мило”. Поэтому после проб я подумала, что это плохой знак. Но в итоге всё получилось!

Что общего у тебя и твоего персонажа?

Когда меня утверждают на роль, я начинаю думать, какие у меня с моей героиней есть точки соприкосновения, а поскольку “Девушки с Макаровым” – это комедия, я понимала, что эти черты надо довести до максимума. Верба – мамочка, она заботится обо всех. Мне это тоже свойственно. Она достаточно неуверенный в себе человек, постоянно сомневается. Я в силу профессии тоже рефлексирую. Могу зацикливаться и думать о том, правильно я сыграла или нет. А ещё случилась интересная история. Олеся Верба любит готовить, а я раньше готовила только по настроению. Но во время съёмок я увлеклась выпечкой и полюбила готовить! У нас с героиней произошел взаимообмен: какие-то черты ей подарила я, а в чём-то она обогатила меня.

Не хотела ли в детстве стать полицейским?

Я никогда не представляла себя полицейской. Мне кажется, что это такая романтика для мальчиков. Я любила читать детективы и любила смотреть детективные сериалы, поэтому, думаю, сыщиком я себя представляла. А вообще я мечтала быть учительницей, проверять тетради и ставить оценки.

Почему в российской полиции мало женщин?

Женщины зря не обращают внимание на профессию полицейских. Ведь там можно найти себе мужа! Видимо, сейчас во мне заговорила Верба…

А если серьёзно, мне в первую очередь было интересно, как вообще попадают на работу в органы. В какой-то момент я подписалась на вакансии МВД, потом долгое время мне приходила их рассылка. Кстати, наш креативный продюсер Антон Морозенко знаком с этой сферой изнутри, и он нас консультировал. Когда мы снимали сцену с преступником, Антон показывал нам, как надо делать захват, как скрутить человека, надеть наручники.

Что было самым сложным на съёмках “Девушек с Макаровым”?

Эмоционально для меня самым непростым оказалось играть трогательные сцены, не теряя юмора. Плакать в комедии – совсем не то же самое, как в драме или мелодраме. В этих жанрах плакать легче, потому что это делается “на чистом сливочном масле”. А в комедии плакать надо, с одной стороны, по-настоящему, с другой – не терять комедию и не уходить в драму.