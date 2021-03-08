Как женщины запустили Февральскую революцию

08.03.2021, 16:59, Разное

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Начало Февральской революции совпало с празднованием Международного женского дня: не последнюю роль в революционном перевороте сыграли женщины.

23 февраля 1917 года, или 8 марта по григорианскому календарю, на петроградские улицы ранним утром вышли женщины. Митинг начался на Выборгской стороне, где были расположены фабрики, работницы которых и стали первыми участницами акции. Требования у них были понятные, женщины выступили с лозунгом «Война, дороговизна и положение женщины-работницы». «Начинает твориться что-то неладное! На Выборгской стороне произошли большие беспорядки из-за хлебных затруднений», — писал тогда в своём дневнике русский художник Александр Бенуа.

Атмосфера в городе была напряжённая. Петроград занесло снегом, из-за чего возникли проблемы с поставкой хлеба. Привезённый тут же сметали с прилавков, не всем хватало, поэтому с раннего утра перед магазинами выстраивались длинные очереди. Женщины, которых в этих очередях было большинство, легко подхватили девиз вышедших работниц и присоединились к демонстрации. Кроме хлеба, они требовали, чтобы их мужей, сыновей и братьев вернули с затянувшейся войны, которая к тому времени длилась уже несколько лет. Масла в огонь подлил и отъезд императора Николая II в Могилёв: глава государства покинул столицу 22 февраля.

«Женский день» как повод к началу революции

Вообще к 1917 году у петроградских работниц уже был опыт празднования женского дня. Впервые в Российской империи его отметили ещё в 1913 году, однако после этого праздновали его нерегулярно. В столице империи в начале 20-го века появились специальные организации, которые пытались добиться равных прав с женщин мужчинами. К ним, например, относилось «Русское женское взаимноблаготворительное общество», «Союз равноправия женщин» или «Женская прогрессивная партия».

Изначально небольшая демонстрация, начавшаяся на Выборгской стороне, собирала всё больше участниц. Стали раздаваться выкрики: «На Невский!» Так женщины подтолкнули петроградских революционеров к активным действиям. В своей работе «История русской революции» Лев Троцкий даже отмечал, что работницы во время волнений действовали более самоотверженно, чем мужчины: они, по словам «демона революции», пытались схватиться за оружие и уговаривали солдат присоединиться к демонстрантам.

Всего, по оценкам историков, на протестные акции в тот день в столице вышли почти 130 тысяч рабочих с 50-ти предприятий. В демонстрации, таким образом, участвовал практически каждый третий рабочий Петрограда. Женщины подали пример — устремились в самый центр города. Полиция этому препятствовала, перекрыв дороги. Впрочем, митингующие всё равно нашли способы пробраться: кто-то пошёл по замерзшему льду, а кто-то смог проскочить через кордоны конной полиции поодиночке.

Революционный Петроград, охваченный волнениями

Самого Николая II события в столице, кажется, не сильно волновали. В тот день он написал в своём дневнике: «Читал все свободное время книгу о завоевании Галлии Юлием Цезарем. Обедал со всеми иностранцами и нашими. Вечером писал и пил общий чай». Пока император был в Могилёве, в Петрограде к женщинам примкнули рабочие — вечером толпа оказалась на подступах к самому центру города — на Суворовском проспекте.

Люди шли в сторону Невского, игнорируя требования полиции остановиться. Лозунги, несмотря на порядком сменившийся состав митинга, звучали всё те же — протестующие требовали наладить поставки еды и закончить кровопролитную войну. Тогда участники демонстрации мирно разошлись, но такая масштабная акция дала толчок к новым выступления. Во время заседания Госдумы депутат из умеренного крыла Российской социал-демократической рабочей партии Матвей Скобелев, в частности, сказал: «Эти несчастные полуголодные дети и их матери, жёны, хозяйки, в течение более двух лет безропотно, смиренно стоявшие у дверей лавок и ждавшие хлеба, наконец вышли из терпения и, может быть, беспомощно и ещё безнадежно вышли мирно на улицу и ещё безнадежно взывают: хлеба и хлеба». События развивались катастрофически для правительства: на прошедшем в день первого митинга совещании петроградский градоначальник, осознав масштаб народных выступлений, передал часть своих полномочий военным, которые теперь должны были поддерживать в городе порядок.

Выступления, как можно было предположить, не ограничились одним днём — тут же в Петрограде началась всеобщая забастовка, в которой участвовало больше 200 тысяч рабочих. Предприятия в городе встали, повсюду возникали стихийные митинги, к которым сразу же присоединялись не только рабочие, но и столичные студенты. Полиция бездействовала, военные же бросали свои силы на охрану важных административных зданий. Масса недовольных, которые готовы были отстаивать свои права на улице, нарастала. Правительство вынуждено было сложить полномочия и подать в отставку, через несколько дней Николай II отрёкся от престола. «Женскому дню», как напишет потом видный советский дипломат Фёдор Раскольников, суждено было стать первым днём революции.

Эмансипация женщин: Временное правительство идёт на уступки

Петроградские работницы, надо сказать, на достигнутом не остановились: непосредственно в день отречения российского императора несколько женских организаций города отправили заявление Временному правительству: в нём речь шла о том, что женщины должны участвовать в работе Учредительного собрания. Не получив никакого ответа, женщины 19 марта вновь вышли на петроградские улицы, чтобы заявить о своих требованиях — теперь они касались гражданских свобод и всеобщего избирательного права.

Сорокатысячная демонстрация пришла к Таврическому дворцу, где расположилось Временное правительство. Председателю Госдумы Михаилу Родзянко пришлось пообещать, что он в скором времени займётся решением «женского вопроса». Летом 1917 года правительство приняло закон, по которому все женщины старше 21 года получали право голосовать на выборах. Россия оказалась первой в мире крупной державой, в которой женщины получили такие же избирательные права, как и мужчины.