8 марта – История праздника

08.03.2021, 16:56, Разное

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Международный женский день, по сути, — это некий презент нам от Соединенных Штатов Америки, Германии и Советского Союза.

Женский день: от Америки к Европе

8 марта — один из немногих дореволюционных нерелигиозных праздников, сохранившихся в России до сего времени. В Советском Союзе этот день никак нельзя было обойти вниманием из-за его идеологически «правильной» истории. Хотя корни его в Америке, где женщины-социалистки одними из первых открыли серию митингов за равные права.

Первая большая манифестация возмущенных женщин, прародительниц феминистского движения, прошла в Нью-Йорке 8 марта 1908 года. Десятки тысяч прошагали по центру города, требуя равных с мужчинами прав. Шествие повторилось и в следующем году. А в 1910 году к американским активисткам присоединилась немецкая коммунистка Клара Цеткин. Она сделала больше всех, чтобы день 8 марта вошел в историю. С ее легкой руки на конференции женщин-социалисток в Копенгагене дату 8 марта утвердили как международный женский день. Отметим, что это был день не цветов и подарков, а день борьбы.

Клара Цеткин — первая «ласточка» праздника весны

Говоря об истории праздника, невозможно не упомянуть его «мать» — Клару Цеткин. С коммунистическими идеями она познакомилась в юности, чему способствовал ее муж — эмигрант из России, Осип Цеткин.

Девять лет прожила Клара в изгнании, большей частью во Франции. Тогда она и стала превращаться в главного идеолога женского социалистического движения. Вот слова из ее статей, изданные перед открытием Второго интернационала: «Организация и политическое воспитание промышленных работниц являются не только важнейшим шагом к улучшению положения женщин, но и важным фактором для более быстрого и сильного прогресса рабочего движения вообще…».

Публикация увидела свет в Париже в 1889 году. К моменту встречи с активистками из Америки Клара уже была известна как главный борец за права женщин в Европе. Борьбу не прекращала до конца жизни. Умерла Цеткин в Советском Союзе, отправленная в изгнание при нацистском режиме. Похоронили немецкую коммунистку с высочайшими почестями у Кремлевской стены при скоплении полумиллионной толпы.

Праздник 8 марта: судьба в России

Праздником в прямом смысле слова 8 марта стало не сразу. Первоначально это был день борьбы за равноправие, и вместо цветов женщины ходили по улицам с плакатами и громкими лозунгами. К тому же в России до 1917 года массовых колонн недовольных суфражисток (тех дам, что боролись за равные права с мужчинами) не было. Зато весна революционного года запомнила десятки тысяч женщин всех сословий и возрастов, наполнивших улицы.

Первые митинги, и в этом есть доля иронии, начались 23 февраля по старому стилю, или 8 марта по новому. Собственно, этот день и принято считать началом Февральской революции. «Война, дороговизна и положение женщины-работницы» — лозунг первого революционного дня. Лев Троцкий подчеркивал, что женщины намного смелее мужчин шли навстречу вооруженным солдатам.

Взвились новые плакаты: «Свободная женщина в свободной России!», «Без участия женщин избирательное право не всеобщее!», «Место женщины в Учредительном собрании!» и так далее.

Месяц спустя Временное правительство приняло постановление, уравнивающее в правах всех избирателей. Примечательно, но это случилось на год раньше, чем в Великобритании, и на двадцать семь лет раньше, чем во Франции. В первый же год советской власти были приняты декреты, ограничивавшие рабочий день для женщин 8 часами, предусматривавшие пособия по беременности и прочее. Так, постепенно получив равные права с мужчинами, протестное движение советских женщин стало сходить на «нет» за ненадобностью.

С 1966 года этот весенний день стал официальным выходным на всем советском пространстве. Скорее всего, именно тогда 8 марта перестало быть днем разгневанных женщин и превратилось в праздник мимоз и мужчин, хлопочущих на кухне.