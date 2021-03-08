Цисгендерный казачий отряд Виталия Милонова задержал квирфеминистку, небинарного гея и одного нелегального мигранта на праздновании 8 марта

08.03.2021, 16:51, Разное

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8 марта в центре Москвы депутат Госдумы Виталий Милонов совместно с казаками провел профилактический рейд за сохранение традиционных ценностей. В ходе проверки развлекательных заведений и учреждений общественного питания было задержано несколько человек.

«Я уже очень давно борюсь с этими наркоманами. Ежегодно я устраиваю облавы на гей-клубы, феминобары и другие мерзкие притоны сатанистов. Довольно редко, но все же удается кого-нибудь поймать, чтобы отправить на перевоспитание. Эти безбожники научились искусно притворяться обычными людьми. В этот раз нам удалось схватить двух нехристей и одного честного работягу из Средней Азии. Мигрант нам случайно под руку попался. Он просто клал плитку в туалете одного гейбара. Мы перед ним сразу же извинились и отпустили, чтобы он не заразился этой ересью», — рассказал Виталий Милонов.

Остальные задержанные были доставлены в полицию, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве. После профилактической беседы несовершеннолетних людей передали родителям.

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