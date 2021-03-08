Чудо выживания девушки, всю ночь пролежавшей в сугробе в 25-градусный мороз

08.03.2021, 7:39, Разное

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В тут ночь морозы упали до минус 25 по Цельсию, а у Джин на дороге занесло машину и она была вынуждена идти до своего городка пешком по сельской местности. Ей надо было пройти всего 3 км, но она не выдержала в тот момент, когда почти дошла до дома, и упала в снег.

Очень холодным утром 20 декабря 1980 года в Ленгби, штат Миннесота (США), один местный житель вышел из дома и буквально наткнулся на неподвижное тело женщины, лежавшей в снежном сугробе.

Взглянув на лицо, он тут же опознал свою соседку – 19-летнюю Джин Хиллиард.

Позже было выяснено, что Джин пролежала в таком состоянии с самого вечера, то есть не менее 6 часов, а температура ночью достигала минус 25 градусов по Цельсию.

Джин возвращалась вечером домой на своей машине и ехала по пустынной сельской местности, когда ее автомобиль вылетел с дороги. Никого рядом не оказалось, а мобильников тогда еще не было, поэтому Джин покинула машину и решила дойти до дома пешком.

От места аварии до дома ей надо было идти всего 3 км, но ей не хватило сил и она не выдержала крепчающего мороза, она смогла дойти лишь до соседнего дома и потом упала без сознания в снег.

Когда утром сосед нашел ее тело, он тут же вызвал Скорую, хотя внешне Джин уже напоминала сильно замерзший труп. На ощупь она была твердой, как кусок дерева. Тем ни менее к большому удивлению медсестер, сердце Джин еще билось.

Медсестры рассказывали, что при поступлении тело Джин было таким холодным, словно только что вытащенным из морозилки, а ее кожа была совершенно белой и открытые глаза смотрели "мертвенно-пепельным взглядом".

Ее температура тела была всего 30 градусов, а сердце билось очень-очень медленно, примерно 12 раз в минуту, что составляет менее одной пятой от нормы.

Когда больную осмотрел доктор Райн Келли, он сказал, что у нее очень сильно обморожение. Ни одна из конечностей Джин не могла сгибаться или двигаться. Все выглядело так, что у нее фатальное обморожение, то есть что в клетках ее тела образовались кристаллы льда и клетки были разрушены.

После того, как руки и ноги человека получают обморожение, начинает падать температура внутри тела и сердце, легкие, органы брюшной полости и мозг начинают остывать и им становится все сложнее выполнять свои функции. Затем наступает стадия, когда они полностью прекращают работу и человек умирает.

С Джин все выглядело так, что ее внутренние органы уже находятся на грани остановки и она близка к смерти. Поэтому ей фактически не стали делать никакие реанимационные процедуры, а просто завернули ее в электро-одеяло и оставили так.

Однако через 2 часа после доставки в больницу у Джин внезапно начались сильные судороги, а потом она, еще более неожиданно для всех, пришла в сознание.

Она сразу же заговорила и оказалось, что ее рассудок и память были в полном порядке. Затем ее снова осмотрели врачи и теперь они с удивлением констатировали, что ее руки и ноги не повреждены обморожением, и даже ни один из пальцев Джин не пострадал.

В общей сложности Джин Хиллиард провела в больнице 49 дней и когда стало ясно, что у нее нет ни одного побочного эффекта, обычно присутствующих у жертв обморожения, ее наконец выписали.

Единственное, что пострадало у Джин, были некоторые участки верхнего кожного покрова на конечностях, которые лечили кожной пластикой.

За годы, прошедшие с того случая, Джин успела выйти замуж и стать матерью троих детей. Она никогда не сталкивалась с какими-то проблемами со здоровьем, которые могли бы быть следствием ее "замороженного" состояния, а свое чудесное выздоровление соотносит с молитвами медсестер. После выписки она совершила поездку по нескольким местным церквям, чтобы поблагодарить Бога за свое спасение.

Различные врачи неоднократно пытались объяснить это чудо логическими причинами, так, к примеру "замороженная" твердость тела Джин при ее обнаружении объяснялась просто сильными спазмами мышц.