Министр иностранных дел Китая Ван И: Китай и Россия продолжат сотрудничать в борьбе с “цветными революциями” и обеспечении политической безопасности

07.03.2021, 20:50, Разное

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By Xu Keyue Published: Mar 07, 2021

Государственные флаги Китая и России на Красной площади в Москве (Фото: Синьхуа).

Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И заявил в воскресенье, что в 2021 году Китай и РФ продолжат сотрудничество в борьбе с “цветными революциями” и дезинформацией, а также в обеспечении политической безопасности. В этом году отмечается 20-я годовщина подписания китайско-российского Договора о добрососедстве и сотрудничестве.

Китайские аналитики заявили, что для борьбы с “цветными революциями” и дезинформацией Китай и РФ будут и дальше развивать сотрудничество в области обмена разведданными, управления кибербезопасностью и обмена информацией по военным вопросам и транснациональной преступности.

По словам Ван И, две страны договорились продлить Договор о добрососедстве и дружеском сотрудничестве и придать ему новый смысл в новую эпоху.

«Это веха в китайско-российских отношениях и, что более важно, новая отправная точка», – сказал Ван.

Перед лицом пандемии COVID-19, которая случается раз в столетие, Китай и РФ стояли плечом к плечу и тесно сотрудничали в борьбе как с коронавирусом, так и с «политическим вирусом», – сказал Ван, отметив, что Китай и Россия, выступая вместе, и дальше будут «оставаться опорой мира и стабильности во всем мире»

Ван И сказал это в ответ на вопрос российского корреспондента ТАСС, который задал его на пресс-конференции в кулуарах четвертой сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей.

«Чем не стабильнее обстановка в мире, тем больше потребность в развитии китайско-российского сотрудничества», – сказал Ван. Он сказал, что Китай и РФ должны быть друг для друга стратегической поддержкой, возможностью развития и глобальным партнером, поскольку это и опыт, полученный из истории, и императив в нынешних обстоятельствах.

Ян Цзинь, младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук (CASS), сказал Global Times в воскресенье, что двустороннее сотрудничество в ответ на возможную «цветную революцию» является неотложным делом, поскольку и Китаю, и РФ бросили вызов иностранные акторы.

В январе, по всей России, в том числе в Москве, прошли антиправительственные акции в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального. Западные СМИ сообщили, что было арестовано более 3000 протестующих.

Свою роль в разжигании протестов сыграли и США. Однако аналитики заявили, что господство американской модели было ослаблено пандемией, и теперь Вашингтон не в состоянии начать новый раунд цветных революций.

Также Ян сказал что кризис, охвативший Гонконг в Китае после протестов против законопроекта об экстрадиции в 2019 году был, по сути, поддерживаемой США и Западом попыткой цветной революции,.

Кроме того, Ян сказал, что две наши страны разделяют общие интересы в противодействии потенциальным «цветным революциям». США и их союзники пытались сдержать развитие Китая и России, поощряя и даже стремясь свергнуть их правительства, поддерживая и поощряя протесты, оправдывая это так называемой демократией и проблемами прав человека.

По прогнозам Яна, две страны могут наладить обмен разведданными в области кибербезопасности и вооруженных сил, а также активизировать совместные усилия по борьбе с транснациональной и кибер-преступностью.

Репортер российского информационного агентства ТАСС задает вопрос на виртуальной пресс-конференции, которую в воскресенье провел государственный советник КНР и министр иностранных дел КНР Ван И на полях проходящей в Пекине четвертой сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей. Ван И в ходе мероприятия ответил на вопросы журналистов о внешней политике и отношениях Китая. Photo: cnsphoto

«Помимо обменов на высоком уровне, Китай и РФ могут продвигать молодежные коммуникации и рекламу в СМИ, делясь полезными историями о взаимном сотрудничестве, что может создать основу для эффективной защиты от проникновения ценностей со стороны западных стран и предотвращения потенциальных цветных революций», – сказал Ян.

Ву Хунвэй, научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии (CASS), сообщил Global Times в воскресенье, что высказывания Ван И вновь продемонстрировали чрезвычайную важность и высокий уровень отношений между двумя странами.

По прогнозам Ву, в новую эпоху, две страны будут углублять и укреплять сотрудничество и тесно взаимодействовать в сферах политики, экономики, национальной безопасности и вооруженных сил. У такой стратегической координации усилий нет верхних пределов.

Ван И отметил, что обе стороны будут продвигать дух дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, воплощенные в договоре, поддерживать активность, генерировать новый динамизм и далее расширять и углублять всестороннее стратегическое партнерство и координацию между Китаем и Россией.

Ван И сказал, что Китай и РФ станут примером стратегического взаимного доверия, взаимовыгодного сотрудничества, взаимодействия между людьми, равенства и справедливости.

«Мы будем углублять синергию по инициативе «Один пояс, один путь» и Евразийскому экономическому союзу, модернизировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество и расширять сотрудничество в новых областях, таких как научно-технические инновации и цифровая экономика», – сказал министр иностранных дел.

Две страны будут совместно поддерживать многосторонность, авторитет ООН, международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, а также глобальную стратегическую стабильность.

Серия взаимодействий и сотрудничества между Китаем и Россией вызвала обеспокоенность на Западе, поскольку некоторые наблюдатели предполагали, что китайско-российское партнерство будет преобразовано в военный альянс и принесет миру новую холодную войну.

По словам Яна, в настоящее время военный союз не входит в планы обеих сторон. Он отметил, что военный альянс не является гибким и принесет новые проблемы, а нынешнего стратегического партнерства достаточно для того, чтобы обе стороны справились с общими проблемами, а отношения оставались достаточно гибкими, чтобы служить их интересам.