Новый юбилей Горбачёва, лицензии на выгребную яму, побочный эффект от крафтового пива и трансгендеры в популярном мультфильме в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

07.03.2021, 19:31, Разное

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Наша душа любит праздники, а, как говорится в известной поговорке, даже требует. К счастью, праздников в году много настолько, что в любой день можно смело поздравлять друг друга с наступающим. Вот только отметили 23 февраля, как на дворе 8 марта. Выпуск нашей традиционной рубрики выходит 7 марта, поэтому мы постарались подготовить своим прекрасным читательницам самое лучшее.

8 марта

И хоть, Папа Римский призывал бойкотировать Международный женский день и называл Клару Цеткин сатанисткой, мы будем это делать, ведь у нас по праздникам пьют даже те, кому нельзя.

А отмечать будет весело. Крупнейшая российская сеть секс-шопов 8 марта делает рекордные скидки на комплекты для унижения женщин.

Есть и иное мнение. Роспотребнадзор призвал мужчин не дарить подарки 8 марта. А вот «Яндекс» признал ошибку с использованием женской логики при создании беспилотных автомобилей. Признали ошибку и в космосе, и решили для экономии кислорода катапультировать с МКС всех женщин.

Юбилей Горбачёва

Кто бы мог подумать, что первый и последний президент СССР сможет прожить больше, чем его страна. Но мы только искренне рады этому и поздравляем Михал Сергеича с 90-летием.

Свои обиды нужно прощать, как сделали в КНДР, и отменили Горбачёву смертный приговор. В Екатеринбурге пошли ещё дальше и при жизни назвали улицу в его честь. Ещё более приятным для Горбачёва стало поздравление из-за океана от самого главы Белого дома Джо Байдена.

Навальный

А теперь пора поговорить о жизни главного политического узника страны, хотяAmnesty International его таковым не признаёт, правда, допускает возможность возвращения Навальному такого статуса за 50 млн евро. Хоть политика и перевели отбывать наказание в райцентр Петушки, пользы от Навального много даже в тюрьме. В Омске коммунальщики, увидев волшебное слово, расчистили снег во дворах.

А вот партия «Яблоко» заявила о намерении помешать выходу расследования Навального о всемирном еврейском заговоре. Дискриминация президента «Счастливой России будущего» продолжается даже за решёткой. Его не зарегистрировали в качестве кандидата на выборах смотрящего по ИК-2. Впрочем, оппозиционер не унывает и создал новую структуру – профсоюз «Альянс заключенных».

Европейская бесовщина

Пора заглянуть в нашу любимую Европу и в очередной раз убедиться в том, что там семимильными шагами идёт моральное разложение. Евроюз потребовал добавить в мультфильм «Маша и медведи» ЛГБТ-персонажей. В центре Риги установили скульптуру «Зигующий мальчик».

Директор Европейского института генетики и вовсе выступила против использования для экспериментов белых мышей.

Это всё не так страшно, если касается премьер-минстра Армении Пашиняна, подавшего в суд на Сороса, гораздо хуже, когда их «ценности» плохо влияют на наших граждан. Для примера, пошёл один москвич попить крафтового пивка и стал гомосексуалистом, а всё из-за голландского хмеля.

Законы

Близится дачный сезон, а вместе с ним и новые законы от депутатов. Поскольку они знаменитые дачники, то судьба других дачников им небезразлична. В России введут обязательный техосмотр садового инвентаря. Лицензию введут и на установку туалета с выгребной ямой, а ещё российских дачников обяжут жертвовать 20% урожая картофеля в качестве гуманитарной помощь Белоруссии.

Однако важные законы были приняты не только в отношении дачников. Госдума приняла в первом чтении закон о запрете отрицания исторически сложившихся взглядов. Госжилинспекция начнёт штрафовать россиян за ковры, висящие на стенах. Россиян, использующих печное отопление, проверят на антисемитизм.

Космос

И напоследок о нашей главной гордости – отечественном космосе. Его председатель Дмитрий Рогозин назвал ожидаемым событием взрыв корабля Starship. Он назвал США «страной гамбургеров и кока-колы» и предложил ей не посягать на космос, поскольку он исторически принадлежит России. К твиту Рогозин приложил карикатуру на Илона Маска

«Роскосмос» снабдит космонавтов инструкцией на случай вселения демонов в иностранных членов экипажа. Своего нового руководителя получила отечественная космическая программа. Им стал Александр Мюнхгаузен.

На такой оптимистичной ноте мы встречаем весну и поздравляем нормальных женщин с 8 марта. А феминисток не поздравляем!

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