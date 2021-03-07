Попытка номер четыре

07.03.2021, 11:23, Главное

Теги: Бюджет, Общество, Туризм

Рыбинское МАУ «Туристко-информационный центр» в четвертый раз разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение пассажирского судна ОМ-161 «Ната» 1962 года постройки.

Как и в предыдущие разы, альтернативных вариантов «обеспечения развития туристской привлекательности города» чиновники рассматривать не собираются.

Цена судна не изменилась – 7 млн рублей, без учета затрат на доставку, ремонт, регистрацию и другое обслуживание.

Передача теплохода покупателю должна осуществляется в месте его хранения (стоянки) у продавца в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после подписания контракта.

В конкурсной документации МАУ «ТИЦ» сказано, что судно должно быть построено не ранее 1959 года и не позже 2006. У него должна быть надстройка с двумя изолированными салонами.

Размеры теплохода:

длина – не более 43 м. и не менее 41 м;

ширина – не менее 6 м. и не более 8 м;

осадка максимальная – не менее 1,5 м;

осадка минимальная – не менее 1,0 м.

Пассажировместимость не менее 50 человек и автономность плавания – не менее 2 суток.

Источник финансирования – бюджет Рыбинска (субсидия на осуществление капитальных вложений в приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность для обеспечения развития туристской привлекательности города).