Попытка номер четыре
07.03.2021, 11:23, Главное
Теги: Бюджет, Общество, Туризм
Рыбинское МАУ «Туристко-информационный центр» в четвертый раз разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение пассажирского судна ОМ-161 «Ната» 1962 года постройки.
Как и в предыдущие разы, альтернативных вариантов «обеспечения развития туристской привлекательности города» чиновники рассматривать не собираются.
Цена судна не изменилась – 7 млн рублей, без учета затрат на доставку, ремонт, регистрацию и другое обслуживание.
Передача теплохода покупателю должна осуществляется в месте его хранения (стоянки) у продавца в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после подписания контракта.
В конкурсной документации МАУ «ТИЦ» сказано, что судно должно быть построено не ранее 1959 года и не позже 2006. У него должна быть надстройка с двумя изолированными салонами.
Размеры теплохода:
длина – не более 43 м. и не менее 41 м;
ширина – не менее 6 м. и не более 8 м;
осадка максимальная – не менее 1,5 м;
осадка минимальная – не менее 1,0 м.
Пассажировместимость не менее 50 человек и автономность плавания – не менее 2 суток.
Источник финансирования – бюджет Рыбинска (субсидия на осуществление капитальных вложений в приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность для обеспечения развития туристской привлекательности города).
Отметим, МАУ «ТИЦ» полностью финансируется из городского бюджета. Известность получило после того, как заплатило за разработку логотипа города и своего сайта 550 тысяч рублей. Экономические показатели, а также муниципальное задание ТИЦ не раскрываются.
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