Попытка номер четыре
 

Попытка номер четыре

07.03.2021, 11:23, Главное
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Рыбинское МАУ «Туристко-информационный центр» в четвертый раз разместило на сайте госзакупок заявку на приобретение пассажирского судна ОМ-161 «Ната» 1962 года постройки.

Как и в предыдущие разы, альтернативных вариантов «обеспечения развития туристской привлекательности города» чиновники рассматривать не собираются.

Цена судна не изменилась – 7 млн рублей, без учета затрат на доставку, ремонт, регистрацию и другое обслуживание.

Передача теплохода покупателю должна осуществляется в месте его хранения (стоянки) у продавца в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после подписания контракта.

В конкурсной документации МАУ «ТИЦ» сказано, что судно должно быть построено не ранее 1959 года и не позже 2006. У него должна быть надстройка с двумя изолированными салонами.

Размеры теплохода:
длина – не более 43 м. и не менее 41 м;
ширина – не менее 6 м. и не более 8 м;
осадка максимальная – не менее 1,5 м;
осадка минимальная – не менее 1,0 м.

Пассажировместимость не менее 50 человек и автономность плавания – не менее 2 суток.

Источник финансирования – бюджет Рыбинска (субсидия на осуществление капитальных вложений в приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность для обеспечения развития туристской привлекательности города).

Отметим, МАУ «ТИЦ» полностью финансируется из городского бюджета. Известность получило после того, как заплатило за разработку логотипа города и своего сайта 550 тысяч рублей. Экономические показатели, а также муниципальное задание ТИЦ не раскрываются.



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