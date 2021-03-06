 

Россия строит в Сирии новую постоянную военную базу

06.03.2021, 16:36, Разное
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March 5, 2021

Российский зенитный ракетный комплекс “Панцирь С-1” на российской военной базе Хмеймим, расположенной к юго-востоку от города Латакия в Хмеймиме, провинция Латакия, Сирия, 26 сентября 2019 г.  [MAXIME POPOV/AFP via Getty Images]

March 5, 2021 

Российские войска  начали строительство новой  постоянной военной базы в восточном пригороде Хомса, сообщил независимый сирийский новостной сайт Zaman Al-Wasl .

Новая база, которая будет расположена на холме, на высоте 600 метров над уровнем моря, будет включать 780-метровую взлетно-посадочную полосу.

База площадью  370 дунам (91,5 акра) также будет включать  в  себя  специальный лагерь к северу от Тадмора.

Он будет расположен рядом со складами используемыми ВВС президента Сирии Башара Асада.

Чтобы обезопасить территорию от любых атак,  российские войска начали рыть вокруг базы   большую траншею глубиной три метра и шириной два метра,.

Гражданская война  в Сирии идет с начала 2011 года, когда режим Асада расправился с продемократическими протестующими.

По оценкам ООН, сотни тысяч людей были убиты и более десяти миллионов стали перемещенными лицами.

Иран и РФ поддержали режим Асада, пытаясь противостоять силам оппозиции, которых поддерживают США, Турция, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.



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