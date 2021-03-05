Скандалы: Аграрный связной

05.03.2021, 13:34, Разное

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Как немец Штефан Дюрр использует 630 000 га российской земли

Двадцать шестого июля 2019 года в богом забытую калужскую деревню Уланово нагрянули высокие гости, среди них были министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и зампред правления Россельхозбанка Павел Марков. Встречал приезжающих Штефан Дюрр, сухощавый и подвижный немец с отличным русским. Он построил рядом с Уланово современный животноводческий комплекс стоимостью 2,5 млрд рублей, который торжественно запустили в этот солнечный летний день. Запуск еще двух аналогичных комплексов, построенных компанией Дюрра в Калужской области, состоялся по видеосвязи.

В апреле 2014 года Владимир Мельников, фермер из поселка Ильича Воронежской области, посеявший на своих полях ячмень, обнаружил, что все его наделы без его ведома кто-то перепахал и засеял кукурузой. Выяснилось, что всю ночь на полях работала сельхозтехника компании «Эконива», которая скупила большую часть земель в округе. Мельников обрабатывал 40 га своих и 100 га родственников и соседей, доверивших ему свои паи. «Экониве» никто из них свою землю не передавал. Мельников ухаживал и за ячменем, и за проросшей после кукурузой, а в конце июля выехал на поля собирать урожай, но его комбайны остановили сотрудники ЧОП.

«Было такое, что бери ружье и стреляй. А кого стрелять, этих охранников-оболтусов?» — рассказывает Мельников. На других его полях, вспоминает фермер, «Эконива» собрала ячмень и посеяла пшеницу. Мельников сам нанял ЧОП и под его охраной собрал урожай. Суд признал договор аренды «Эконивы» с представителем владельцев-дольщиков по спорным с Мельниковым полям ничтожным, холдинг оспаривал это решение, но в итоге пошел на мировую. Фермер говорит, что получил компенсацию даже за ячмень, который ему не дали собрать.

«Когда судились, были у Штефана такие замы, которые привыкли подминать под себя все, — вспоминает Мельников. — Сейчас с его управляющим живем дружно, плохого слова не скажу. Я благодарен своим юристам, которые отстояли мои интересы, хотя искал их долго, как скажешь про дело, они мне: «Там же Гордеев!» И отмахивались».

Многие считают, что успехи «Эконивы» связаны с давним знакомым Штефана Дюрра Алексеем Гордеевым, который в 1997 году работал начальником департамента экономики российского Минсельхозпрода, затем стал заместителем министра сельского хозяйства, в 1999 году был назначен министром аграрного ведомства, в 2000 году стал зампредом правительства, а через девять лет возглавил Воронежскую область. Сейчас у «Эконивы» в области 147 000 га, общее поголовье крупного рогатого скота около 80 000. «Мы с Гордеевым знакомы, но когда он был министром, я был маленьким, а он очень большим человеком, — рассказывает Штефан Дюрр в интервью Forbes. — Находил время, помогал морально скорее, советами. Когда губернатором стал, появилась программа, которая очень сильно поддержала молочное животноводство». Алексей Гордеев занимает пост заместителя председателя Государственной думы, его помощник сказал, что он с удовольствием даст комментарии для статьи о Штефане Дюрре, но пока готовился материал, он не нашел для Forbes времени.

В 2017 году компания «Эконива» купила холдинг «Ока-Агро» у Никиты Гордеева, сына Алексея Гордеева. Холдинг, обрабатывающий 45 000 га земли в Рязанской области и занимающий второе место по производству зерна в регионе, обошелся Дюрру, по оценкам экспертов, в 1 млрд рублей. Эту сделку в «Экониве» считают одной из трех крупнейших за последние 10 лет, две другие — это приобретение компаний «Конек-Горбунок» в Курской области за 1 млрд рублей (20 000 га) и «Мосмедыньагропром» за 1,55 млрд рублей (12 000 га) в Медынском районе Калужской области. В десяти минутах езды от Медыни, на новом комплексе в деревне Уланово, который был открыт в июле 2019 года, идеальный для сельского хозяйства порядок. Во время дойки коровы голштинской черно-пестрой породы, завезенные из Нидерландов, Дании и Германии, поочередно проходят в ячейки специальной карусели, проехав по которой полный круг и отдав через доильные аппараты молоко, так же в строгой очередности удаляются в коровник. На улице — ряды белых пластиковых домиков, в них подрастают сотни телят.

Ежедневно на предприятиях холдинга производится более 3000 т молока, «Эконива» с 105 000 дойных коров — крупнейший его производитель не только в России, но и в Европе. Еще есть четыре молочных завода, 7820 голов мясного стада, 630 000 га в 13 областях России и крупный бизнес по продаже сельскохозяйственной техники. Начинал, впрочем, свой бизнес в России Дюрр с большого разочарования. В 1989 году он студентом Байройтского университета стал первым практикантом из Западной Германии в Советском Союзе. «Я хотел заниматься растениеводством или молочным животноводством, а меня определили на подмосковный свинокомплекс», — рассказывает Дюрр. Тем не менее, отработав полгода, он влюбился в Россию и увидел возможности для сельского хозяйства: «У меня 16 га в Германии было, земля дорогая и с камнями. Приедешь сюда, думаешь: е-мое, что можно здесь делать!» В 1991 году Дюрр создал организацию по обмену студентами из Германии и России, а в 1993-м по поручению Министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей ФРГ стал консультантом Госдумы и Совета Федерации России по вопросам законодательства в аграрной сфере. «Он был связующим звеном между российскими и немецкими аграриями, профессиональными союзами, чиновниками и депутатами», — рассказывает бывший депутат Госдумы Александр Четвериков.

Арендовал автобус в Германии, встретил их, отвез в бывшую ГДР, где им все показали и рассказали. После этого российские аграрии меня очень зауважали

Дюрр регулярно организовывал выезды депутатов и аграрных чиновников в Германию, где знакомил их с технологиями немецкого АПК. «Я в аграрном комитете тогда еще рассказывал о реформе сельского хозяйства в ГДР, меня спрашивают: «А можно приехать посмотреть?» — «Конечно», — отвечаю. С помощью Баварского союза фермеров все организовал: арендовал автобус в Германии, встретил их, отвез в бывшую ГДР, где им все показали и рассказали. После этого российские аграрии меня очень зауважали», — вспоминает о первой поездке Дюрр.

Зауважали и депутаты бундестага, производители сельхозтехники и фермеры, которых он также начал возить в Россию для консультаций и проведения семинаров. Дюрр пробовал экспортировать из России гречиху, ввозить из бывшей ГДР подержанную сельхозтехнику, поставлял семена. Сельскохозяйственным бизнесом в России он занялся только в 2001 году. Александр Четвериков познакомился с энергичным немцем во время одной из поездок в Германию и предложил применить на практике все, о чем Дюрр с таким воодушевлением рассказывал.

У депутата было 40 000 га в Курской области, он предложил разделить хозяйство на две равные части, одну оставить работать под управлением бывшего советского директора, а другую оснастить западной техникой, технологиями, семенами. Дюрр согласился и возглавил руководство экспериментальным хозяйством, получившим название «Мечта колхозника». В ноябре 2001 года в счет оплаты за технику он получил 20% в «Мечте колхозника», в сентябре 2002-го был назначен директором этого предприятия, но через три месяца Четвериков его уволил. «Когда пришло время смотреть результаты, оказалось, что советский директор приносит прибыль, а «Мечта колхозника» — убытки, — рассказывает бывший депутат. — Технику плохую закупили, значительную часть урожая не собрали». Дюрр считает, что его просто выкинули из бизнеса, оставив с долгами за поставку техники, которые он сейчас оценивает в 90 млн рублей. Четвериков считает пострадавшим себя: «Все закупалось под мои обязательства и за мой счет, я потратил примерно €3 млн». На него было заведено уголовное дело, вся техника по делу о тяжбе Дюрра с Четвериковым была арестована и отдана на хранение. Четвериков уверяет, что вывезли ее в село Защитное, где Дюрр купил землю под свое новое агропредприятие. «Четыре года мы оспаривали это решение, когда уголовное дело было прекращено, мне предложили забрать технику, но от нее уже ничего не осталось», — разводит руками бывший партнер Штефана Дюрра.

В селе Защитном у Дюрра сейчас работает животноводческий комплекс на 600 голов дойного стада и семенной завод производительностью 8 т в час. В 300 км от села, в Лискинском районе Воронежской области, в 2002 году Штефан Дюрр приобрел свое первое хозяйство, с которого началось молочное производство холдинга. Бывший колхоз «Тихий Дон» покупалось для растениеводства, но глава района обязал покупателей содержать 400 имеющихся в хозяйстве коров, чтобы сохранить рабочие места для деревни. Так Дюрру пришлось изучать и развивать новое направление. Потерянных денег на «Мечте колхозника» основателю «Эконивы» все еще жалко, но он считает происшедшее хорошим опытом, который его многому научил.

Александр Четвериков рассказывает о партнерстве с ним сейчас тоже спокойно и даже с юмором. В 2008 году его «Агрохолдинг» с выручкой $500 млн входил в число крупнейших компаний российского АПК, но финансовый кризис заставил его сбавить обороты и сильно сократить бизнес. Сейчас, по словам Четверикова, годовой оборот его компаний составляет $100 млн. «У нас были очень дорогие кредиты, которые вкладывались в долгие инвестиционные проекты, — рассказывает бывший депутат. — Это сейчас у холдингов неограниченные возможности по кредитованию и господдержке». В августе 2020 года агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг rubbb+ (умеренный уровень финансовой надежности) материнской компании «Эконивы» — Ekosem Agrar AG.

Мы бы хотели материнскую компанию перевести сюда, в российскую юрисдикцию. Сейчас ищем, как это сделать, чтобы не платить там бешеных налогов

В сообщении агентства отмечалось значительное давление на рейтинг группы высокой долговой нагрузки: общий объем долга Ekosem Agrar AG за последние два года увеличился с 36,6 млрд рублей до 82,5 млрд рублей. «Поскольку специфика отрасли предполагает длительный период возврата на инвестиции, а капитальные затраты на текущий момент достигли пиковых за всю историю существования группы значений, показатели долговой нагрузки находятся на очень высоком уровне, — объяснял рейтинг «Эксперт РА». — Отношение долга к EBITDA на 31 декабря 2019 года составило 7».

В ноябре 2018 года собственником Ekosem Agrar стала структура Альфа-банка Михаила Фридмана и его партнеров. По данным «Ведомостей», причиной стало рефинансирование банком кредита, взятого «Эконивой» в Московском кредитном банке Романа Авдеева. В мае 2020 года Альфа-банк вышел из состава акционеров компании, все ее долговые обязательства перед группой перешли к государственному Россельхозбанку. Знакомый с этой историей менеджер «Альфы» рассказал Forbes, что банк никогда не планировал стать акционером «Эконивы».

Здесь, как и в ряде других случаев, вхождение в капитал было лишь частью кредитной сделки — банк купил часть акций предприятия по номиналу, а владелец взял на себя обязательство выкупить эти акции через определенное время по более высокой цене. Таким образом банк мог выдать кредит под меньший процент, разницу возместить за счет продажи акций и получить дополнительное обеспечение по кредиту. «Зачем нам акции компании, тем более сельскохозяйственной? У банка задача — дать деньги, вернуть их и что-то при этом заработать. Компания была хорошая, но сильно закредитованная», — пояснил он. «Кредитов много, — соглашается Штефан Дюрр. — Но если посмотреть, что построено, и убрать кредиты, все-таки достаточно большой плюс получится».

Совокупный доход Ekosem Agrar увеличился с €149 млн в 2016 году до €586 млн в 2019 году, EBITDA — с €50 млн до €189 млн, чистая прибыль — с €4 млн до €36 млн. Количество сотрудников за это время выросло с 4111 до 13 706. Как удалось создать такой огромный бизнес? «За счет личных контактов Штефана с руководством в российском АПК и в Воронежской области все было создано, — уверен Александр Четвериков. — Он активный и предприимчивый человек. В способности наладить отношения ему нет равных».

В 2019 году компания подписала соглашение с Самарской областью о строительстве в регионе животноводческого комплекса на 4,65 млрд рублей, в 2020 году запустила новый молочный комплекс в Воронежской области стоимостью более 3 млрд рублей, заявила о строительстве аналогичных объектов в Подмосковье и Алтайском крае — это еще почти 7 млрд рублей инвестиций. В конце 2021 года планирует запустить первую очередь завода по производству сыра в Новосибирской области, инвестиции в этот проект составят 21 млрд рублей. В 2019 году «Эконива» увеличила свой земельный банк на 96 000 га, до 599 000 га. В рейтинг крупнейших землевладельцев Forbes в этом году она вышла с земельным банком более 630 000 га. Штефан Дюрр женился на русской, получил российское гражданство, принял православие. Что еще в планах? «Мы бы хотели материнскую компанию перевести сюда, в российскую юрисдикцию, — раскрывает планы основатель «Эконивы». — Сейчас ищем, как это сделать, чтобы не платить там бешеных налогов».

Фото Юрия Чичкова для Forbes

Игорь Попов