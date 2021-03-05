Певица Адель развелась с мужем после семи лет совместной жизни

05.03.2021, 9:58, Разное

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Развод Адель и ее бывшего мужа Саймона Конекки официально завершен. С момента, как супруги объявили о своем решении расстаться, прошло почти два с половиной года. А сегодня издание Us Weekly сообщило, что судья наконец-то подписал мировое соглашение по делу, которое было заключено бывшими мужем и женой еще 15 января.

Пока что певица остается в статусе свободной девушки, однако вскоре после расставания с мужем она сначала сильно похудела, а потом, на одной из вечеринок, дала повод для слуха о романе с рэпером Дрейком. Но Адель заверила — их связывает исключительно дружба. СМИ на этом не остановились и предположили, что Адель начала встречаться с рэпером Скепта. Позже певица прокомментировала и эту информацию, назвав себя “одинокой женщиной с кошками”.

Адель и Дрейк

О расставании пара объявила в апреле 2019 года после семи лет отношений, а в сентябре Адель подала документы на развод в один из судов Калифорнии. По законам штата супруги, у которых не был заключен брачный контракт, имеют право на половину всего совместно нажитого имущества. Это значит, что после развода Саймон вполне мог претендовать на свою часть от солидного состояния Адель – сейчас оно оценивается в 180 миллионов долларов. Однако на чем в итоге сошлись экс-супруги, не разглашается. Известно лишь, что Адель и Саймон сохранили за собой равные права опеки над их 8-летним сыном Анджело.

Напомним, 32-летняя британская певица Адель и 46-летний американский бизнесмен Саймон Конекки начали встречаться в 2012 году. Через полгода стало известно, что Адель беременна. В октябре 2012-го у пары родился сын. Мальчика назвали Анджело. Он стал первым ребенком для Адель и вторым для Саймона. Конекки воспитывает дочь от предыдущего брака со стилистом Клэр Фишер. Свадьбу Адель и Саймон сыграли только в 2017 году. Тайная церемония состоялась в доме певицы в Лос-Анджелесе.