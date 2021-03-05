 

Певица Адель развелась с мужем после семи лет совместной жизни

05.03.2021, 9:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Развод Адель и ее бывшего мужа Саймона Конекки официально завершен. С момента, как супруги объявили о своем решении расстаться, прошло почти два с половиной года. А сегодня издание Us Weekly сообщило, что судья наконец-то подписал мировое соглашение по делу, которое было заключено бывшими мужем и женой еще 15 января.

Пока что певица остается в статусе свободной девушки, однако вскоре после расставания с мужем она сначала сильно похудела, а потом, на одной из вечеринок, дала повод для слуха о романе с рэпером Дрейком. Но Адель заверила — их связывает исключительно дружба. СМИ на этом не остановились и предположили, что Адель начала встречаться с рэпером Скепта. Позже певица прокомментировала и эту информацию, назвав себя “одинокой женщиной с кошками”.

Адель и Дрейк

О расставании пара объявила в апреле 2019 года после семи лет отношений, а в сентябре Адель подала документы на развод в один из судов Калифорнии. По законам штата супруги, у которых не был заключен брачный контракт, имеют право на половину всего совместно нажитого имущества. Это значит, что после развода Саймон вполне мог претендовать на свою часть от солидного состояния Адель – сейчас оно оценивается в 180 миллионов долларов. Однако на чем в итоге сошлись экс-супруги, не разглашается. Известно лишь, что Адель и Саймон сохранили за собой равные права опеки над их 8-летним сыном Анджело.

Напомним, 32-летняя британская певица Адель и 46-летний американский бизнесмен Саймон Конекки начали встречаться в 2012 году. Через полгода стало известно, что Адель беременна. В октябре 2012-го у пары родился сын. Мальчика назвали Анджело. Он стал первым ребенком для Адель и вторым для Саймона. Конекки воспитывает дочь от предыдущего брака со стилистом Клэр Фишер. Свадьбу Адель и Саймон сыграли только в 2017 году. Тайная церемония состоялась в доме певицы в Лос-Анджелесе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / Политолог рассказал об отношении белорусов к России: Боятся “хищных олигархов”

31.10 / Мнение: Почему меня не пустили в Молдову?

27.07 / Ученые обнаружили защитные свойства от болезни Альцгеймера в прививке от гриппа

26.11 / Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София заразились коронавирусом

30.10 / Врач Сергиенко посоветовала россиянам зимой включить в рацион авокадо

21.08 / Материнский капитал разрешат использовать для пополнения счетов в букмекерских конторах

03.12 / Мнение: И еще немного нумерологии и российских императорах

14.07 / Мнение: Выборы в Польше

07.12 / Личное: “Не нахватать хвостов”

03.07 / Орландо Блум прокомментировал беременность Кэти Перри: “Жду не дождусь бессонных ночей с малышкой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска