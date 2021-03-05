В центре Риги установили скульптуру «Зигующий мальчик»

05.03.2021, 9:31, Разное

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В центре Риги, в парке Кронвальда состоялось торжественное открытие скульптуры «Зигующий мальчик», посвященной латвийским детям, давшим отпор советским оккупантам во время Второй мировой войны.

На монументе, размещённом возле Музея советской оккупации, возвышается стройная фигура юноши высотой три метра. Молодой человек приветствует доблестный Вермахт и латышских легионеров, воевавших в составе Третьего рейха, взмахом руки, известным как «римский салют».

Открытие посетили депутаты Сейма, известные деятели латвийской науки и культуры и представители муниципалитета.

– Рижане многие годы просили установить что-нибудь жизнеутверждающее в парке Кронвальда. Долгое время мой предшественник, агент Путина Ушаковс, препятствовал реконструкции. К счастью, мы лишили его должности и можем смело отдать дань нашим мужественным детям, пережившим советскую оккупацию, и поддержавшим латышские батальоны СС, – выступил на открытии мэр Риги Мартиньш Стакис.

После возложения цветов к монументу в парке Кронвальда прошло традиционное факельное шествие, а небо столицы Латвии украсили фейерверки, создавшие рисунки в форме нацистской свастики

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