 

В центре Риги установили скульптуру «Зигующий мальчик»

05.03.2021, 9:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В центре Риги, в парке Кронвальда состоялось торжественное открытие скульптуры «Зигующий мальчик», посвященной латвийским детям, давшим отпор советским оккупантам во время Второй мировой войны.

На монументе, размещённом возле Музея советской оккупации, возвышается стройная фигура юноши высотой три метра. Молодой человек приветствует доблестный Вермахт и латышских легионеров, воевавших в составе Третьего рейха, взмахом руки, известным как «римский салют».

Открытие посетили депутаты Сейма, известные деятели латвийской науки и культуры и представители муниципалитета.

– Рижане многие годы просили установить что-нибудь жизнеутверждающее в парке Кронвальда. Долгое время мой предшественник, агент Путина Ушаковс, препятствовал реконструкции. К счастью, мы лишили его должности и можем смело отдать дань нашим мужественным детям, пережившим советскую оккупацию, и поддержавшим латышские батальоны СС, – выступил на открытии мэр Риги Мартиньш Стакис.

После возложения цветов к монументу в парке Кронвальда прошло традиционное факельное шествие, а небо столицы Латвии украсили фейерверки, создавшие рисунки в форме нацистской свастики

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Юлия Навальная станет преемницей Меркель на посту канцлера ФРГ

11.08 / Президент Литвы забеспокоился за Тихановскую

03.03 / Мнение: Отменить доктора Сьюза

08.07 / Молодые cирийцы предпочитают служить не Асаду, а Путину

02.12 / Сергей Безруков сыграет Сергея Безрукова в документальном фильме Сергея Безрукова про Сергея Безрукова

29.12 / Экс-домработница Цивина рассказала об увольнении за отказ от участия в их аферах

25.07 / Ученые выяснили, что неандерталец имел болевой порог ниже, чем современный человек

02.11 / Как палец порезать, говорите?

06.09 / Губернатор Иркутской области закрыл последний в регионе ночной гей-клуб

29.11 / Четыре признака того, что у вашего ребенка «старая душа»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска