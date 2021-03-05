ЕС потребовал добавить в мультфильм «Маша и медведи» ЛГБТ-персонажей

05.03.2021, 9:11, Разное

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Парламент Евросоюза направил студии «Анимаккорд» требование немедленно ввести новых героев в популярный мультфильм «Маша и медведи».

– Этот мультик смотрят десятки миллионов европейских детей, при этом он формирует в корне неправильную картину миру. Посудите сами – там нет ни одного гея, лесибиянки, транссексуала или бисексуала. У нас подрастает поколение, которые воспринимает эти группы как чуждые и Европа рискует вернуться в мрачные времена Средневековья и нацизма, когда за сексуальную ориентацию сажали в тюрьму и убивали. Если русские не выполнят это требование, то с 1 июня 2021 года мультфильм «Маша и медведи» будет полностью запрещён на территории Европейского Союза, – заявила директор по разнообразию Совета Европы Шарль Латэн.

Требования ЕС уже поддержали США, Канада, Украина и Молдавия. Представитель студии «Анимаккорд» заявил нашему изданию, что сейчас компания рассматривает разные стратегии – от создания отдельные серий для европейского рынка до полного отказа принять ультиматум.

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