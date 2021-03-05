Уфолог обнаружил на Марсе загадочный треугольный белый объект

05.03.2021, 7:40, Разное

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Известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг поделился с читателями своего блога очередной загадочной находкой.

Рассматривая снимок поверхности Марса, он обнаружил на склоне марсианского холма огромный белый треугольник.

Уфолог уверен, что это не может быть простым камнем, так как на фотоснимках марсианской поверхности еще не встречались подобные структуры. Тогда, что же это? Уоринг считает, что это дверь, за которой скрывается вход в подземное сооружение. Дверь блокирует проникновение разогретого воздуха во внутрь сооружения. Неподалеку от треугольной структуры уфолог разглядел квадратное отверстие, которое может быть окном.

Некоторые уфологи и прочие независимые исследователи ранее выдвинули гипотезу о том, что на Марсе существует жизнь, однако по причине произошедшего в древности планетарного катаклизма она была вынуждена перебраться глубоко под землю.

Говоря о наличии жизни Скотт Уоринг пытается найти подтверждение данной гипотезе, внимательно изучая снимки марсианской поверхности. Некоторые из его предположений кажутся, мягко говоря, «притянутыми за уши», но некоторые действительно заслуживают внимания.