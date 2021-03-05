Огненный джинн на протяжении почти 10 лет мучает семью из турецкого Сиирта

05.03.2021, 7:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эта история началась в 2012 году, но продолжается до сих пор.

Вся семья сильно измучена происходящим и не знает, что им делать. Паранормальные силы неоднократно пытались изгнать молитвами имамов, но это не помогло.

Ночью 13 августа 2012 года в городе Сиирт, Турция, уличный торговец по имени Зеки Топрак, его жена и четверо детей были разбужены запахом дыма и обнаружили пожар в своем небольшом 3-комнатном доме.

По неизвестным причинам почти все имущество и мебель семьи оказались повреждены непонятно откуда взявшимся огнем. Некоторые вещи были лишь слегка задеты пламенем, но многие были сожжены дотла.

Были повреждены многие предметы обихода, но самым странным оказалось то, что следы от пламени после тушения пожара были найдены даже на голом потолке, где, казалось бы, даже гореть было нечему.

Кроме того, пожарные затруднились назвать причину возгорания, ведь пламя распространялось даже в тех местах, где не находилось ничего легковоспламеняющегося. И не было видно одной конкретной точки, откуда мог начаться пожар.

Из-за этих странностей семья Топрак и их соседи заговорили о том, что пожар был вызван сверхъестественными причинами. Когда в дом Топрак пришли электрики, они не обнаружили никаких повреждений проводки в доме, то есть пожар точно не возник из-за короткого замыкания.

Постепенно семья Топрак успокоилась и стала считать инцидент лишь случайностью. Однако вскоре в доме снова начали загораться разные вещи. И эти спонтанные возгорания не утратили своей интенсивности за последующие несколько месяцев.

Огонь мог возникнуть как днем, так и ночью, как на голом потолке, так и на одежде, молитвенных ковриках, напольных коврах, детской пластиковой ванночке для купания и даже внутри одежных шкафов, закрытых на ключ.

Через некоторое время стало понятным, что огненный "дух" оказался привязан к дочери Зеки Топрак по имени Мелек, которая училась в 5 классе. Однажды, когда она пришла в школу, ее верхняя одежда, тетради и учебники загорелись сами по себе во время урока на глазах учителя и других учеников.

Этот странный инцидент вызвал большой интерес журналистов и учитель рассказал им, что сначала они думали, что кто-то обрызгал вещи Мелек горючей жидкостью, а потом поджег, но они так и не нашли ни жидкости, ни чего-то другого, что могло вызвать возгорание.

Когда возгорания стали происходить по ночам все чаще, семья Топрак в страхе перед огнем вынесла свои матрасы и подушки во двор и некоторое время спала под открытым небом. Но через две недели возгорания стали происходить и во дворе.

Одновременно с появлением огня, в доме семьи Топрак происходили и другие аномальные явления. Предметы исчезали со своих привычных мест, чтобы появиться в другом, как правило совершенно неожиданном, месте. Потом стала сама собой включаться и выключаться бытовая техника.

Вконец перепугавшись преследований "огненного духа", семья Топрак собрала уцелевшие вещи и переехала жить в дом своих родственников. Но пожары последовали за ними.

Потом Зеки Топрак наконец решил искать помощи у имамов. Он обратился к ним с просьбой прогнать "озорного джинна" и очистить его дом с помощью молитв. О том, что всему виной именно джинн, было заявлено местным муфтием Фаруком Арвасом.

В исламе джинны – это духовные существа, которые могут быть добрыми или злыми. Арвас заявил буквально следующее: "Согласно нашей вере, существуют существа, называемые джиннами. Пожары могли быть вызваны такими существами".

Несколько раз имамы пытались прийти в дом Топрак и прогнать джинна молитвами, но каждый раз после их приходов пожары лишь усиливались и происходили все чаще. Словно джинн был очень разгневан попытками утихомирить его.

После того, как имамы потерпели неудачу, Зеки Топрак обратился за помощью к губернатору Сиирта Ахмету Айдыну, который в сопровождении съемочной группы 56 телеканала незамедлительно приехал, взял интервью у членов семьи и осмотрел причиненный ущерб.

Хотя джинны изначально воздерживались от разжигания каких-либо серьезных пожаров во время этого визита, телеоператор Сойлер Озан, покидая резиденцию, почувствовал жжение и обнаружил, что часть подошвы его ботинка расплавилась. Находясь под должным впечатлением, губернатор объявил проблему "сверхъестественным (паранормальным) событием".

Вскоре эта история достигла основных турецких СМИ, и вскоре десятки сообщений появились в региональных и городских газетах, на телевидении и радио. На пике интереса ректор университета Сиирта-профессор Мурат Эрман решил посмотреть, может ли наука пролить свет на ситуацию. В конце декабря его команда, в которую входили психиатр, социолог, физик и несколько инженеров, опросила семью и вместе с полицией установила камеры для наблюдения за ключевыми точками по всему их дому.

К разочарованию ученых, полтергейст, джинн или мистификатор – отказался проявлять себя в эти дни и все пожары, которые произошли во время месячного расследования, вспыхивали исключительно за пределами ограниченного поля зрения камер.

В конце февраля в трехстраничном отчете исследователей, который касался только пожаров и игнорировал другие странные аспекты дела (такие как ботинок оператора), были выложены предсказуемо скептические выводы: "Комиссия считает, что возможность метафизического вовлечения незначительна. Полное понимание проблемы требует длительного наблюдения за социально-физиологической природой всех членов семьи Топрак".

Явное предположение заключалось в том, что семья якобы инсценировала феномен. И в доказательство этого в отчете утверждалось, что однажды детей Топрак поймали с зажигалкой в руках. Однако семья Топрак была глубоко возмущена эти предположением. Они заявляли, что действительно сильно измучены и ни в коей мере не говорят ложные вещи.

В очередной попытке убежать от огненного джинна семья Топрак решила уехать за 140 км в город Джизре к дальним родственникам. К марту 2013 года они жили в шести разных домах, но каждый раз, когда они встречались, огненный кошмар преследовал их. Утверждалось, что за семь месяцев с начала террора произошло не менее 300 пожаров.

"Нам приходилось покупать новую мебель и я много работаю. чтобы иметь возможность делать это. Так для чего нам сжигать ее? Нам не нужна известность и мы не пытаемся заработать деньги на этом. Нам нужны только мирные места для жизни и работы. Мы всегда молимся, чтобы никому другому не пришлось пережить это", – говорил Зеки Топрак журналистам.

Далее журналисты подробно расспросили детей и жену Топрак и узнали некоторые ранее не опубликованные в СМИ детали.

Незадолго до первого пожара семье Топрак пришлось вызвать слесаря, так как ключ внутри входной двери их первоначального дома, словно сам собой повернулся и запер их всех снаружи. То есть перед пожарами возник полтергейст, двигающий вещи.

Миссис Топрак рассказала, как в другой раз она поставила тарелки для завтрака, перешла в другую комнату и вернулась через несколько секунд и обнаружила, что все тарелки пропали. Они были обнаружены аккуратно разложенными в саду. Пульт от телевизора, мобильный телефон и другая техника также исчезли из закрытых помещений и, по всей видимости, были телепортированы на улицу.

Зеки Топрак был очень раздражен отчетом доктора Мурата Эрмана, особенно его утверждением о том, что детей поймали с зажигалками. Он рассказал как все могло происходить на самом деле:

"Однажды ночью в Сиирте мы все спали в одной комнате, потому что мы были так напуганы, и внезапно мы почувствовали запах дыма и обыскали другие комнаты. Мы ничего не нашли, но когда вернулись в спальню, то увидели, что наши кровати горят. Потом я нашел под подушкой зажигалку, но откуда она взялась, мы не знаем".

Зеки Топрак был также рассержен тем, что ученые полностью сосредоточились на пожарах и проигнорировали другие странные явления.

Судя по последующим регулярным публикациям в сети, семья Топрак до сих пор продолжает страдать от внезапных пожаров. В 2018 году про них писали, что они очень сильно измучены всем этим и не знают, что им делать. И более того, все члены семьи находятся в состоянии сильного стресса и просят психологической помощи.