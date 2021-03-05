Информатор Фил Шнайдер рассказал о заговоре властей США с пришельцами и был убит после этого

05.03.2021, 7:31, Разное

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В 1995 году ранее никому не известный геолог-инженер Фил Шнайдер выступил с большой лекцией, в которой поведал о засекреченных подземных базах, на которые правительство США тратит огромную часть своего бюджета.

Фил Шнайдер был геологом и инженером и, по его словам, он 17 лет проработал на так называемых "черных" (засекреченных) проектах США. Среди конспирологов он считается одним из самых важных информаторов в истории.

В 1990-х годах Шнайдер принял для себя решение рассказать общественности обо всем, что скрывают власти США. В 1995 году он выступил с неожиданным докладом на мероприятии Preparedness Expo, рассказав о Новом Мировой порядке и связях правительства США с пришельцами.

Менее чем через 6 месяцев после этого выступления Фил Шнайдер был найден мертвым в своей квартире с обмотанной вокруг шеи струной от пианино. Тут же пошли слухи, что это была казнь "в военном стиле".

Также тело Фила было в таком состоянии, что лица, близкие к следствию, проговорились о том, что по всей видимости Фила жестоко пытали перед смертью. При этом официальной причиной смерти было названо самоубийство.

К слову, Фил Шнайдер с самого начала подозревал, что его могут убить, если он проговорится. Он неоднократно говорил семье и друзьям, что если когда-нибудь им скажут, что он покончил с собой, то это будет неправдой и что это будет убийством.

Фил Шнайдер понимал, что своими разговорами он разозлил многих могущественных лиц и они обязательно предпримут против него некие действия, в результате которых он будет убит.

В своем докладе Шнайдер рассказал, что он много лет работал над созданием глубоких подземных военных баз, в которых, в том числе была размещена инопланетная техника. Шнайдер уверял, что власти США знают о существовании инопланетян с 1909 года и всеми силами стараются скрыть эту информацию от общественности.

Он также утверждал, что ежегодно более 500 миллиардов долларов выделяется на секретные проекты, занимающиеся вопросами инопланетян. И что 28% валового национального продукта США тратится на строительство подземных баз. Этот "черный бюджет", как он его называл, полностью скрыт от Конгресса. Нет никаких сомнений в том, что эти проекты продолжаются и по сей день.

Вот 8 основных тезисов из выступления Фила Шнайдера в 1995 году:

1) По словам Шнайдера, к 1995 году в США имелась 131 действующая секретная подземная база и около 1477 подземных баз всего в мире. Каждая база стоила в среднем 17-19 миллиардов долларов (в деньгах 1995 года), и на ее строительство потребовалось 1-2 года с использованием передовых методов строительства, включая стеклование и плавление породы с использованием лазеров, которые превращали ее в порошок, а затем зачистили туннели с помощью бурильных станков.

Шнайдер заявлял, что эти базы огромны и содержат тысячи и тысячи солдат и обслуживающего персонала.

2) Поезда на магнитной подушке соединяют все базы в Соединенных Штатах в огромной транспортной системе, способной развивать невероятно высокую скорость. Он утверждает, что там внизу есть целый другой мир, наполненный как людьми, так и инопланетными формами жизни.

3) Зона 51 на самом деле представляет собой комплекс, состоящий из 9 глубоких подземных баз, где проживает более 18 000 рабочих, чья жизнь строго регламентирована и полностью засекречена.

4) В 1954 году правительство Соединенных Штатов подписало соглашение с инопланетянами, дающее им разрешение проводить эксперименты на людях и животных, в обмен на технологии. Это соглашение, известное как Гренадский договор, является хорошо задокументированным событием.

В первоначальных условиях этого соглашения говорилось, что только небольшое количество людей могло быть похищено, и их нужно было вернуть туда, где они были найдены, а их память о происшествии должна быть стерта. Пришельцы также должны были предоставить список людей, которых они забирали. Однако через несколько лет стало ясно, что пришельцы забрали гораздо больше людей, чем они изначально соглашались.

5) На Земле существует 11 различных инопланетных рас. Два из этих видов доброжелательны.

6) "Новый мировой порядок и инопланетные планы – одно и то же". Шнайдер описывает программу инопланетян как "полный захват этой планеты, в результате чего к 2029 году погибнет от 5/6 до 7/8 мирового населения". Очевидно, что инопланетный захват будет означать, что будет создано единое мировое правительство, и, по всей вероятности, это станет концом свободы в том виде, в каком мы ее знаем.

7) По крайней мере 9 рас инопланетных существ рассматривают людей как источник пищи. Правда это не означает, что все они людоеды. Вместо фактического поглощения человеческой плоти они используют секреты желез людей и животных для приготовления смеси витаминов, добавляемых в их пищу, а некоторые инопланетные расы могут получить кайф, как от наркотиков, от изъятого из тел людей адреналина.

8) За шестнадцать дней до первого публичного выступления на Шнайдера напал некто, которого он опознал как агента ФБР. Этот человек ранил Шнайдера в плечо и в ответ Шнайдер выстрелил в него и убил. Но когда он сообщил об этом непосредственно в ФБР, то там Шнайдеру сказали, что ни о чем подобном они не знают.

Однако после доклада на жизнь Шнайдера покушались не менее 11 раз, по его словам. Он также утверждал, что правительственные агенты пытались похитить его дочь, но эти попытки были безуспешными из-за героических действий его бывшей жены.