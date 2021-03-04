Мама Натальи Водяновой рассказала Максиму Галкину о мужьях дочери: “Внешне мне больше нравится Джастин, чем Антуан”

04.03.2021, 18:10, Разное

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В минувшие выходные Лариса Громова стала гостьей шоу “Сегодня вечером” на Первом канале, темой которого стали “современные Золушки” — девушки из небогатых семей, ставшие впоследствии состоятельными и знаменитыми. Отвечая на вопросы ведущего Максима Галкина, мама Натальи Водяновой поделилась редкими моментами из детства дочери:

Она сама себя воспитала. Сейчас уже начинаю верить, что у меня такая дочь. У нее замечательная память, она все с лету запоминает. Она любила читать русские сказки, “Муху-Цокотуху”, и младшим своим тоже их читает… Наташа больше характером в бабушку. Она во многом себя пробовала: и на фигурное катание, и на рисование ходила. До отъезда за границу она ходила в театральный кружок, была в том числе Снегурочкой. Ей очень нравилось.

Также Лариса рассказала о взаимоотношениях Натальи со своей младшей сестрой — Оксаной:

Она не то что заботилась о ней, она, считай, с пеленок воспитала ее. Оксана – инвалид первой группы. Когда она родилась, мы переехали, Наташа только пошла в первый класс и все трудности взяла на себя.

Наталья и Оксана

Мама Натальи призналась, что сначала не поддерживала интерес дочери к моде:

Сначала сработал мой эгоизм, смешанный со страхом. Она была моя первая помощница, я боялась — кто же мне будет помогать, с Оксаной сидеть? Я не больно-то с желанием ее отпускала. Наташин отец тоже переживал — ей же дали полгода, чтобы собрать все документы и подтянуть язык.

Неожиданно для всех присутствующих Лариса сказала, что на самом деле их фамилия не ВодЯновы (ударение на “я”), а ВодянОвы (ударение на “о”), но якобы с ударением на “я” фамилия оказалась более понятной для иностранцев.

Лариса Громова, мама Натальи Водяновой

В выпуске также снялись дядя Натальи, Вячеслав Громов, и ее бабушка по маминой линии, Лариса Гавриловна. Они рассказали немного о ее детстве:

Первое агентство рассматривалось родственниками просто как обучение, не модельному бизнесу. Никто ей не говорил: “Ты красавица, тебе только туда путь”. Тогда же было пресловутое, что надо хорошо окончить школу, поступить в институт, тем более в таком городе как Горький. Она никогда не отказывалась от работ по дому или уходу за сестрой — Оксана была инвалид, это сразу было ясно. Все учились, а Наташа работала, торговала…. Она наша гордость.

Может, когда и плакала, потому что она ребенок. Ее ровесники ходили куда-то, а мама ее просила помочь, и та не могла ей отказать. Со слезами стояла и продавала эти фрукты. Наташа редко приезжает сюда, в основном, мы в Париж, раза два в год,

– вспоминает бабушка Натальи, Лариса Громова. В передаче была показана квартира, которую Водянова приобрела для своих бабушки и дедушки в Нижнем Новгороде.

Бабушка и дядя Натальи

Мы уже год не виделись. Перезваниваемся часто. У моего брата европейский паспорт, он часто к ней ездит, а моя мама трижды в том году была… Наталья часто предлагает переехать к ней, даже настаивает. Но я не хотела оставлять родителей, друзей, Оксану тяжело перевозить,

– ответила Лариса на вопрос о переезде во Францию. Мама Водяновой высказалась и насчет мужа дочери и своего зятя — Антуана Арно, за которого Наталья недавно вышла замуж:

Он более строгий, чем Джастин… Он очень любит режим, вовремя ложиться спать. В одну из последних поездок к ним мы разговаривали с дочкой, он к нам подходит и так тихо говорит: “Пора уже”. А было 10 вечера.

Максим Галкин спросил Громову, кто ей больше по душе — нынешний зять Антуан Арно или бывший, Джастин Портман (брат миллиардера Кристофера Портман, с которым Наталья рассталась в 2011 году):

Внешне мне больше нравится Джастин, да и по характеру с ним было более-менее… Джастин меня покорил, когда приехал к нам знакомиться в Нижний Новгород. Мы тогда еще жили в однокомнатной квартире, а он же настоящий аристократ. Я очень волновалась, дрожала, не знала, что делать. Но у него не было никакой брезгливости к нашему жилью и к Оксане нашей… Мы с ним не общаемся, конечно. Думаю, он обиделся на нашу семью. Но это уже другая история.

На вопрос, почему же Наталья и Джастин расстались, Лариса ответила:

Я думаю, просто Наташа развивалась в плане карьеры, а у Джастина в семье никто особо не работал. И ей просто скучно с ним стало.