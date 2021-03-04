США предостерегают мир о «вкусе» доминирования Китая

04.03.2021, 18:08, Разное

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By Jeff Seldin March 02, 2021

ФАЙЛ – Солдат Народно-освободительной армии Китая жестом показывает фотографу, чтобы он прекратил фотографировать перед Домом народных собраний после второго пленарного заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, 25 мая 2020 года.

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают, что страны по всему миру больше не могут спрятаться от “щупалец” все более амбициозного и агрессивного Китая.

И добавляют, что Пекин со всё большей охотой использует свою военную мощь далеко от дома.

«У нас есть представление о том, что значит быть ведомым у Китая или находиться под сильным влиянием Китая», – заявил во вторник на виртуальной конференции контр-адмирал ВМС Майкл Штудеман, директор по разведке Индо-Тихоокеанского командования США.

ФАЙЛ – Контр-адмирал Майкл Студеман. Недатированная фотография Министерства обороны.

«В глобальном масштабе, везде, где, по мнению Китая, его интересы находятся под угрозой, вы найдете готовые вмешаться китайские экспедиционные войска», – сказал он. «Вы обнаружите, что если Китай почувствует, что его интересы в области развития, где бы то ни было в мире, находятся под угрозой, то, в конечном итоге, он будет все чаще и чаще посылать туда НОАК (Народно-освободительная армия Китая)».

Студеман – не первый военный чиновник США, который предупреждает об угрозе со стороны Китая.

Министр обороны США Ллойд Остин неоднократно называл Китай “основной угрозой” для Пентагона. Представители Центрального командования США также предупреждали о том, что Китай все больше пытается усилить своё влияние на Ближнем Востоке. Южное командование США выразило обеспокоенность по поводу активности Китая в Центральной и Южной Америке.

Даже президент США Джо Байден пытался заручиться глобальной поддержкой, чтобы дать отпор Пекину.

«То как Соединенные Штаты, Европа и Азия будут работать вместе для обеспечения мира и защиты наших общих ценностей и продвижения нашего процветания в Тихоокеанском регионе, будет одним из самых важных усилий, которые мы предпринимаем», – сказал он мировым лидерам на виртуальной Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце.

Jeff Seldin

@jseldin

·Feb 24, 2021

Replying to @jseldinСпособность США привлекать союзников и партнеров «отличает нас от таких одиноких держав, как # Китай и # Россия» @ номинант на должность главы ЦРУ Бернс

Jeff Seldin

@jseldin

«Эволюция # Китая Си Цзиньпина за последние 6 или 7 лет была очень четким тревожным звонком» @ номинант на должность главы ЦРУ Бернс

«Это вид неприкрытых агрессивных устремлений и напористости, которые, я думаю, дали очень ясное представление о характере противника/соперника, с которым мы сталкиваемся»

12:01 PM · Feb 24, 2021

Но Студеман из Индо-Тихоокеанского командования США заявил во вторник, что официальные лица США считают, что Китай, основываясь на опыте событий в Гонконге и вокруг Тайваня составил четкую схему того, как он будет стремиться утвердить свое господство.

«То, что вы видели, по сути является удушением свободы, смертью автономии», – сказал высокопоставленный офицер разведки.

«Это произошло из-за того, что китайцы подавили инакомыслие с помощью структурных, правовых мер безопасности, которыми инакомыслие было взято под жесткий контроль», – добавил он. «Это современный Китай. Вот то что вы получите».

FILE – Турист (крайний справа) идет мимо фрески, нарисованной на стене на тайваньских островах Цзиньмэнь, которые находятся в 3,2 км (2 милях) от побережья материкового Китая в Тайваньском проливе, 21 октября 2020 года.

Студеман также рассказал, как Китай неуклонно усиливает давление на Тайвань, используя беспилотники и то, что он назвал самолетами специального назначения в зоне опознавания ПВО Тайваня, что стало повседневным явлением.

По его словам, цель состояла в том, чтобы привлечь внимание тайваньских вооруженных сил и «установить новую норму с их [НОАК] военным присутствием вокруг Тайваня».

США также видят признаки активизации действий китайских военных вокруг контролируемых Японией островов Сэнкаку, которые Студеман описал как «ползущее присутствие», направленное на постепенное установление контроля над этим районом при одновременном усилении своей военной активности в Южно-Китайском море.

Jeff Seldin

@jseldin

·Mar 2, 2021

Replying to @jseldin”Китайцы не отступают… они не отступают от своего желания контролировать район #SouthChinaSea per @INDOPACOM’s RADM Studeman re #SouthChinaSea

Jeff Seldin

@jseldin

«В какой-то момент вы увидите истребители в #SouthChinaSea, per @INDOPACOM’s RADM Studeman на # позициях развивающихся сил #China’

1:19 PM · Mar 2, 2021

И есть опасения, что текущие усилия по сдерживанию, такие как недавняя так называемая Операция по свободе навигации, в настоящий момент мало влияют на принятие решений в Китае.

«Они не отступают», – сказал Студеман, назвав военную агрессивность Китая при президенте Си Цзиньпине «тревожной».

Комментарии Студемана прозвучали всего через день после того, как командующий Индо-Тихоокеанским командованием США выпустил собственное предупреждение о неустрашимом Китае.

«Самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся в Индо-Тихоокеанском регионе, – это снижение эффективности обычных средств сдерживания в отношении Китая», – заявил в понедельник на той же виртуальной конференции командующий INDOPACOM адмирал Филип Дэвидсон.

«Без действенного и убедительного традиционного средства сдерживания Китай осмелеет», – сказал Дэвидсон. «Мы должны убедить Пекин, что цена за достижение его целей с помощью военной силы будет слишком высока».

В понедельник Пентагон созвал свое первое заседание недавно созданной Целевой группы по Китаю, которой было поручено в течение следующих четырех месяцев проанализировать текущую стратегию Вашингтона в отношении Китая и дать свои рекомендации