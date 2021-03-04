Софья и Константин Эрнст, Максим Галкин, Виктория Исакова и другие на премьере сериала “Угрюм-река”

04.03.2021, 16:30, Разное

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Вчера в московском кинотеатре “Пионер” продюсеры Константин Эрнст, Денис Евстигнеев и режиссер Юрий Мороз представили свой новый проект – 16-серийную экранизацию романа “Угрюм-река”. Компанию им составили исполнители ролей в сериале: Александр Балуев, Софья Эрнст, Александр Горбатов, Юлия Хлынина, Роман Мадянов, Юрий Чурсин, Станислав Дужников, Евгения Манджиева, Виталий Коваленко, Борис Каморзин, Юрий Миронцев, Анастасия Попова и вся съемочная группа проекта. А гостями премьеры стали Максим Галкин, Виктория Исакова, Валентин и Марина Юдашкины, Алексей Пиманов, Ольга Погодина, Ольга Свиблова, Сергей Сельянов, Екатерина Волкова и другие.

Виктория Исакова Максим Галкин, Константин Эрнст и Денис Евстигнеев Софья Эрнст и Роман Мадянов Екатерина Волкова Максим Галкин Валентин Юдашкин

Есть великие романы, но они никогда не бывают великими экранизациями. Потому что великая книга уже реализована энергетически и не нуждается в иллюстрациях. А есть хорошая литература, но не великая, которая может быть поводом для чего-то стоящего в кинематографе. Я думаю, что у нас как раз такой случай.

Была легендарная советская экранизация с замечательными советскими актерами. В своей основе она имела половину романа. А мы экранизировали книгу Шишкова полностью. Книгу, которая современному читателю практически неизвестна. Мы надеемся, что благодаря сериалу и книгу прочитают.

Это проект о том, как одно время трансформируется в другое. Все начинается в конце XIX века, когда все старые устои рушатся и под воздействием промышленной революции и капитализма все меняется. Меняются люди, многие не выдерживают нового времени. Мне кажется, мы сейчас находимся в очень похожем периоде, когда одна эпоха разрушает все вокруг себя, меняет другую, и контуры другой еще не очевидны, и очень многие люди не справляются со временем и гибнут в нем, – поделился своим мнением Константин Эрнст.

По словам Дениса Евстигнеева, работа над сериалом велась целых семь лет, что “для телевизионного кино – невозможно много”. Сюжет делится на две части: в первые десять серий будет показан путь Прохора до того, как он начал строить свою империю, а с 9-й серии начнется другая жизнь и появятся другие персонажи. Посмотреть новую экранизацию можно будет в эфире Первого канала с 9 марта.

Мой Петр Громов – это тоже сильный характер и, в общем-то, человек с несчастной судьбой, которого погубили его страсти. Страсть, которая движет моим героем – губительна и затмевает все. Это некое помутнение, – отмечает Александр Балуев, исполнитель роли Петра Громова.

Александр Балуев

Нина Куприянова – девочка из хорошей семьи, которой родители дали возможность учиться. Она мыслит передовыми идеями, несмотря на то, что живет далеко от столицы, следует актуальным темам того времени, живет в некоторой степени даже идеями феминизма. Но все это романтичные размышления юной девушки, которая еще не сталкивалась с настоящей жизнью. Прохор Громов является угрюм-рекой Нины, потому что он – природная грубая сила, которая приходит в ее девичий выхолощенный мир, – говорит Софья Эрнст, исполнительница роли Нины Куприяновой.

Сергей Сельянов и Ольга Свиблова Алла Михеева Юлия Хлынина Екатерина Мцитуридзе Алексей Пиманов и Ольга Погодина