На видео засняли жуткого тощего монстра, выскакивающего из травы

03.03.2021, 7:55, Разное

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В конце января это видео было выложено на сервис TikTok и с тех пор набрало более 6 миллионов просмотров.

Многие считают его откровенным фейком, другие верят, что это реальный монстр. И те и другие признают, что существо очень жуткое.

Этот коротенький и традиционно мутноватый ролик со странным существом в поле, был снят неизвестно когда и неизвестно где, но в сеть был выложен в конце января 2021 года и быстро стал очень популярным.

Ролик выложила в свой аккаунт TikTok пользовательница с ником "@itz_louisvuitton". На данный момент видеороликом поделились более 25 тысяч раз и оставили под ним более 30 тысяч комментариев. А просмотрели более 6 миллионов раз.

Видео снято из едущего в сельской местности автомобиля, в котором сидят двое мужчин. Они похоже ищут убежавшую козу, собаку или другое животное и разговаривают с друг другом по-английски:

"Кажется я видел его вон там, или что-то другое. Погоди, нет, это не он".

Едва человек произносит последнее слово, как камера телефона фиксирует выскакивающее из травы с громким воплем нечто сероватое, тощее и высокое с длинными конечностями.

Существо выглядит агрессивно и кидается в сторону людей, но ролик обрывается как раз на этом моменте. Из-за этого многие комментаторы считают, что это просто типичный фейк с использованием видеоредактора.

Другие считают, что на камеру был заснят скинуокер (оборотень из легенд индейцев навахо), которые любят бродить по ночам, или вендиго. Так или иначе, за прошедший месяц пока никто это видео не развенчал как 100%-ю подделку.