Дочь Бориса Немцова обвенчалась со своим мужем через семь месяцев после свадьбы

02.03.2021, 20:46, Разное

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3 августа прошлого года дочь политика Бориса Немцова и тележурналистки Екатерины Одинцовой – Дина Немцова – вышла замуж. Избранником 18-летней девушки стал ее ровесник, студент ВМК МГУ Димитрий Матевосов, с которым до брака она встречалась около трех лет.

Спустя семь месяцев со дня бракосочетания супруги решили обвенчаться. Венчание состоялось 28 февраля, на следующий день после шестой годовщины смерти отца Дины, который был убит в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Сегодня девушка опубликовала несколько кадров их храма и написала большой пост о том, как пришла к Богу и почему решила обвенчаться с любимым:

В младенчестве меня крестили, и мы ходили в церковь семьей, но мной в детстве это воспринималось больше как традиция. В 12 лет я отказалась от веры и позиционировала себя как агностик. В 14 лет я хотела стать буддистской, но решила с этим повременить — мне казалось сложным разорвать колесо Сансары в столь юном возрасте, избавившись от всех страданий и желаний. Поэтому я просто была агностиком.

Потом крестная мама предложила сходить на соборование в православный храм. Не помню, почему я согласилась. Будем считать, что чудом. С Димой мы тогда только начали встречаться, и я позвала его с собой. Так мы впервые пришли в Храм Священномученика Антипы.

Во время соборования я почувствовала то, что в православии зовется благодатью. Мне было светло и радостно на душе. Так я уверовала.

После службы прекрасная девушка по просьбе моей крестной познакомила нас с Димой с настоятелем храма, отцом Андреем. Он рассказал нам что-то про Паскаля. И тогда я подумала, что если будем венчаться с Димой, то у него.

Я забыла об этом, пока мы с Димой вновь не открыли для себя Храм Священномученика Антипы этой осенью. Мы думали венчаться летом, но чем чаще ходили в Храм, тем больше хотели сделать это скорее. И потому это случилось. Слава Богу за все! Теперь Димитрий и Дина венчаны. Дима, я тебя очень сильно люблю. И я счастлива, что мы семья.

Мама Дины, Екатерина Одинцова, пока воздержалась от публичных поздравлений дочери. Она ограничилась сторис, в котором написала:

Всем спасибо за поздравления! Позже соберусь с мыслями и напишу пост. Пока хочется в тишине посмотреть нежные фото этого прекрасного дня. Будьте счастливы, дети мои.

Дина и Димитрий

Напомним, с Димитрием Дина познакомилась давно: они вместе учились в московской школе №1239, а затем – в Лицее НИУ ВШЭ. Матевосов после этого поступил в МГУ, а Немцова в этом году стала студенткой Британской высшей школы дизайна. О помолвке пары стало известно в июле 2020 года, тогда же Немцова прокомментировала свое желание выйти замуж в довольно раннем возрасте:

“Нагуляться” – это вообще не про меня. Я не вижу смысла в частой смене партнеров: это не сделало бы меня счастливой. Насчет “пожить для себя”: мы с Димой поддерживаем друг друга во всех начинаниях, поэтому мы оба будем учиться и работать, проводить время с друзьями, как и раньше. У нас равноправные отношения и нет ограничений по типу “ты должна сидеть дома и готовить, а он никогда не должен гулять с друзьями по выходным”. Мы собираемся вместе создавать значимые вещи и жить полной жизнью.

– подписала Дина снимок с новоиспеченным мужем, сделанный на пороге ЗАГСа в Барвихе. Для особенного дня девушка выбрала платье Viktor&Rolf от Wedding by Mercury с пышным подолом и прозрачным верхом, Димитрий, в свою очередь, остановил выбор на классическом костюме с галстуком-бабочкой.