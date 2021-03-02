Скандалы: «Не знаю, какой умник это придумал»

02.03.2021, 14:28, Разное

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Глава Башкирии попросил убрать спальню из своего будущего кабинета

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил не проектировать ему спальню в кабинете строящегося технопарка IQ-Park в Уфе, передаёт местное издание «Башинформ». По его словам, в парке ему действительно нужен свой кабинет, но непонятно, для каких целей предусмотрен проект спальни. «Коллеги, вы меня жалейте иногда, я всё-таки публичная фигура. Я не знаю, какой умник это придумал. <…> Не понял, зачем вы к этому кабинету туда спальню приделали. Я люблю спать дома, не надо этого делать», — возмутился он на совещании в правительстве.

Хабиров отметил, что чиновники могут сделать на территории парка «гостиницу для резидентов», но не для главы республики. «Глупо, наверное, об этом говорить, сидят взрослые люди, но мне было это крайне неприятно», — заявил он.

Контекст

IQ-парк в Уфе — совместный проект властей Башкирии и фонда «Сколково». Предполагается, что его резидентами станут компании, специализирующиеся на разработках для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и информационных технологий. Начальная стоимость госконтракта на разработку проекта будущего парка составляла 94,6 млн рублей. Власти рассчитывают, что первая очередь стройки будет завершена к маю этого года. В документации IQ-парка есть проект рабочего пространства с «микроквартирой», в которой «VIP-гости смогут как передохнуть, так и переночевать».

Обратите внимание

Единоросс Радий Хабиров занимает пост главы Башкирии с сентября 2019 года. Он выиграл на выборах с результатом в 82% голосов. В начале апреля прошлого года, во время первой волны пандемии, он призвал врачей прекратить «побираться», прося у граждан и бизнеса помощи. «Давайте прекратим побираться. Прекращайте эту историю: дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов», — сказал Хабиров, обращаясь к главврачам больниц региона. — Не было такого, чтобы люди на передовой не имели масок и тому подобное». Перед этим врач из Башкирии Гузель Фатхуллина попросила помочь обеспечить средствами защиты и едой местную больницу, которую закрыли на карантин. Местные жители в тот же день привезли к больнице необходимое.

Кристина Астафурова