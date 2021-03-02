Как это возможно? – Алек и Хилария Болдуин стали родителями в шестой раз через полгода после рождения пятого ребенка

02.03.2021, 10:00, Разное

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Если кто и умеет удивлять по-настоящему, так это Алек и Хилария Болдуин. Весной 2019-го Хилария пережила выкидыш, но уже через пару месяцев восстановилась и вновь забеременела, однако мечтам о еще одном малыше не дано было сбыться и в тот раз – Хилария снова потеряла ребенка. В апреле 2020-го супруги объявили, что вновь находятся в ожидании, и вот в сентябре на свет появился их сын Эду. Но думаете, на этом они решили остановиться? Как бы не так: несколько часов назад Хилария опубликовала новый снимок в Instagram, на котором рядом с ней запечатлены уже не пять, а шесть детей.

Каким образом малыш смог родиться всего через полгода после появления Эду, Хилария не уточнила, подписав лишь цифрой “7” и смайлом в виде сердечка. “7”, видимо, потому, что Хилария считает и их неродившуюся дочь – в тот момент, когда супруги узнали, что сердце формирующегося младенца перестало биться, срок беременности насчитывал четыре месяца.

Наиболее правдоподобной кажется версия с суррогатной матерью, так как, помимо элементарных законов физиологии, и сама Хилария все время публиковала видео и фотографии с собой – никакого намека на живот не было. Кроме того, в ноябре прошлого года она признавалась в интервью журналу People:

Все задают мне этот вопрос – станем ли мы еще раз родителями. Я не знаю. Я говорила раньше, что завязала с этим, но позже выяснилось, что все же нет. Сейчас я чувствую себя невероятно уставшей. А учитывая новые реалии с COVID-19 – это просто безумие.

Но мои дети привыкли к появлению новых братьев и сестер, поэтому они уже спрашивают: “Когда придет следующий?” А я отвечаю: “Ребята, вы и весь мир должны перестать меня об этом спрашивать!” Но все это в любом случае великолепно. Дети любят Эду. Они вообще любят малышей. Это потрясающе – наблюдать за ними. Я точно знаю, что они будут теми взрослыми, которые отлично ладят с детьми – они уже слишком много о них знают.

Алек Болдуин с детьми Хилария и Алек Болдуин с детьми, февраль 2021 года

Напомним, Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. До сегодняшнего дня супруги воспитывали пятерых детей: 7-летнюю Кармен Габриэлу, 5-летнего Рафаэля Томаса, 4-летнего Леонардо Энджела, 2-летнего Ромео Алехандро и полугодовалого Эдуардо Пао Лукаса. У Алека Болдуина также есть старшая дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.