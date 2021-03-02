Российские беспилотные комбайны убрали 400 000 акров без GPS

02.03.2021, 6:38, Разное

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By Ron Lyseng Published: February 11, 2021

Cognitive Agro Pilot – это система автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе искусственного интеллекта, разработанная совместно двумя московскими компаниями, Сбербанком и Cognitive Pilot. | Снимок экрана с сайта cognitivepilot.com

Комбайн Cognitive Agro Pilot следует вдоль кромки поля или скошенных посевов с допуском в четыре дюйма, и агропредприятия сокращают трудозатраты.

Людям, сомневающимся в жизнеспособности автономных полевых орудий, следует внимательно посмотреть видео, на которых показано более 350 комбайнов всех марок, помогающих собрать в РФ урожай 2020 года.

Осенью прошлого года более 350 комбайнов New Holland, John Deere, Claas и российского производства были оснащены системами автономного управления Cognitive Agro Pilot. Они провели уборку на площади около 400 000 акров, собрав с них урожай весом более 720 000 тонн.

Флот убрал около 320 000 акров пшеницы, сои, ячменя, овса, сорго и гречихи, собрал 590 000 тонн зерновых и масличных культур. Остаток составляли пропашные культуры.

Cognitive Agro Pilot – это система автономного управления сельскохозяйственной техникой на базе искусственного интеллекта, разработанная совместно двумя московскими компаниями, Сбербанком и Cognitive Pilot.

Ольга Ускова, руководитель Cognitive, говорит, что благодаря нововведению, владельцы 350 комбайнов смогли сэкономить в общей сложности 6,5 миллиона долларов. Экономия достигается за счет меньшего количества моточасов при уборке урожая, уменьшения износа оборудования, меньшего количества человеческих ошибок, приводящих к меньшему количеству несчастных случаев и снижению эффективности. Прямые потери урожая и потребление топлива сократились на 15% по сравнению с обычными операциями. Владельцами 350 комбайнов были одни из крупнейших агрохолдингов России.

«Cognitive Agro Pilot – это автономная система управления на основе ИИ (искусственного интеллекта) для сельскохозяйственной техники, такой как комбайны, тракторы и опрыскиватели. Система анализирует изображения всего с одной видеокамеры. В нем используется сверточная нейронная сеть с глубоким обучением, оптимизированная для агрономических целей», – говорит Ускова.

«Это означает, что мы превращаем объект в мыслящее и рассуждающее существо. Комбайн, оснащенный Cognitive Agro Pilot, начинает видеть и понимать окружающую среду и принимать решения о дальнейших действиях. По сути, компьютер понимает типы и положение объектов перед машиной. Он строит траектории движения и отправляет команды на выполнение маневров.

«Это первая в мире система, которая «видит» и «понимает» то, что ждет нас впереди. Это преимущество перед другими системами, которые используют множество инструментов для своих моделей управления. Им нужна GPS-навигация с позиционированием RTK. Захват кромок при управлении комбайном с помощью Agro Pilot стабильный на уровне 10 сантиметров, что позволяет избежать ненужных проходов и потерь топлива.

«До этого года мы вообще не верили, что это возможно в России».

Ускова говорит, что «Агро Пилот» оснащает комбайны только одной видеокамерой, чтобы снизить цены. Она расположена в кабине высоко слева, напротив жатки. Вторая камера сама по себе не дорогая, но увеличивает вычислительную нагрузку. На графический процессор 4 Тфлопс приходится большая часть затрат на оборудование. Есть несколько дополнительных экзотических настроек, для которых требуется взгляд как слева, так и справа, но они редко используются из-за стоимости.

«В советское время в бригаде комбайна было два оператора, а сейчас только один. Это означает выбор между безопасным вождением и эффективной уборкой урожая. Поскольку вы не можете убрать зерно без движения, вождение становится главным приоритетом. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать, как комбайны регулярно убивают людей, сталкиваются с тракторами и пересекаются с опорами. Наша установка избегает препятствий и останавливается при обнаружении угрозы столкновения с другим оборудованием или людьми».

Кромка посева – Ускова говорит, что работа комбайна прямо по кромке – единственный способ увеличить его производительность. Отклонение в ту или иную сторону от края или оставляет неубранные полосы, или означает комбайнирование на уже убранной полосе. В любом случае это снижает производительность.

Если комбайнер работает с помощником в кабине, водитель концентрируется на рулевом управлении вдоль кромки культуры, в то время как помощник управляет мотовилом, вентилятором, молотильным барабаном и процессом уборки урожая в целом. Третий оператор может на ходу выгружать собранное зерно в грузовик, едущий рядом с комбайном. Четвертый оператор следит за препятствиями.

«Даже с двумя людьми задачи однообразны. Это требует постоянной бдительности даже при максимальной сосредоточенности. Это как смотреть на дорогу каждый день по 10 часов подряд. Еще одним фактором является то, что комбайнеры в РФ часто предпочитают скорость эффективности, потому что им платят за тонну урожая в резервуаре. Им не платят за обеспечение максимально возможной урожайности.

«Поскольку Agro Pilot теперь контролирует режим движения, наш робот уберегает водителей от ошибок. Владельцы комбайнов говорят, что теперь они могут нанимать неопытных операторов. Традиционно комбайнеру требуется три сезона сбора урожая, чтобы освоиться с работой, убивая при этом в среднем 1,6 комбайна.

«Мы обнаружили, что по прошествии первых нескольких дней водители спорили из-за того, кому достанется комбайн Agro Pilot. Они либо поверили нашему роботу как всемогущему разуму, подобному Терминатору, либо решили испытать его до смерти. На одном из предприятий водители решили попробовать собрать урожай ночью. Они были немного разочарованы, увидев, что ночью он не работает. Эти первые подразделения требуют переобучения и других алгоритмов обработки данных для работы в ночное время».

Ускова говорит, что представители некоторых из 50 крупнейших агрохолдингов в РФ обратились к Agro Pilot с заказами.