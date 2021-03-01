Российско-турецкие «клещи» угрожают выживанию Вселенского Патриархата

01.03.2021, 23:58, Разное

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Сербия

Айкан Эрдемир и Джон Лехнер Вашингтон, округ Колумбия BIRN 26 февраля 2021 г.

Вселенский Патриарх Греческой Православной Церкви Варфоломей I в Стамбуле, Турция, 2021 г. Фото: EPA-EFE / SEDAT SUNA

Западу пора оказать решительную поддержку базирующемуся в Стамбуле Патриархату, который сейчас находится под давлением Анкары и Москвы, видящих в нём угрозу своим антилиберальным проектам.

Вселенский Патриарх и архиепископ Константинополя Варфоломей I является духовным лидером около 300 миллионов православных христиан. Он «первый среди равных» среди прелатов всех самоуправляющихся восточно-православных церквей мира.

Тем не менее, благодаря инструментализации Владимиром Путиным Русской Православной Церкви для продвижения своих геополитических амбиций, базирующийся в Стамбуле Вселенский Патриархат все чаще и чаще оказывается в перекрестии прицела Кремля.

Поскольку Русская Церковь имеет самую большую православную общину в мире, а большинство православных христиан живут в странах бывшего «железного занавеса» , Варфоломей оказывается невольным конкурентом российского правительства.

Сложнее понять, почему Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, члена НАТО, видит в своих интересах присоединиться к давлению Путина на Вселенский Патриархат.

Однако более пристальный взгляд показывает, что и Путин, и Эрдоган рассматривают Вселенский патриархат как инструмент расширения западного влияния, которое угрожает их политическим амбициям.

Украина как катализатор гнева Москвы

Православный храм в Москве, Россия, 2020 г. Фото: EPA-EFE / ЮРИЙ КОЧЕТКОВ

5 января 2019 г. Варфоломей I подписал с Томос (указ) о предоставлении автокефалии или церковной независимости Православной Церкви Украины, которая находилась под юрисдикцией Московского Патриархата с 1686 года.

Стремление Украинской церкви к духовной независимости отражает попытку киевского правительства вырваться из орбиты Москвы, на что Путин ответил вторжением и прокси-войной, унесшей около 13 000 жизней и заставившей 1,5 миллиона украинцев покинуть свои дома.

Тем не менее, когда, в октябре 2018 года, Вселенский Патриарх объявил о своем намерении признать независимость Украинской церкви, его заявление вызвало шок во всем православном мире; Патриарх Московский Кирилл разорвал отношения со Вселенским патриархатом, а Путин даже заявил, что это решение может «привести к кровопролитию».

Российское государство и Церковь не во всем согласны – одним из примеров является признание режимом «советских достижений» при Сталине. Но они создали своего рода идеологический брак по расчету. В то время как правительство РФ отстаивает «традиционные ценности» – например, оппозицию группам ЛГБТИ и феминизм, – Церковь поддерживает геополитические амбиции России. Одним из столпов этого философского объединения является появившаяся в XV веке концепция Москвы как «Третьего Рима» , которая провозглашает, что после захвата Константинополя османами в 1453 году, Москва стала его духовным и политическим преемником.

Представление о Москве как о Третьем Риме дополняет более важную концепцию российской внешней политики: державность или «статус великой державы»; Другими словами, признание того, что РФ пользуется уважением в мировых делах. Идентичность РФ как «православной державы» держится за кулисами, но она выходит в центр внимания, когда геополитические устремления и интересы церкви совпадают, как, например, на Украине.

Предоставление Варфоломеем I автокефалии Украинской церкви обеспечило такое совпадение. Это усилило стремление Киева к политической независимости, лишив Русскую православную церковь трети приходов Московского Патриархата, (в общей сложности более 12 000), которые находятся на Украине. Оба института чувствовали необходимость действовать.

Накануне решения Варфоломея I, российские хакеры, группа под названием «Fancy Bear», ”взяли на прицел” Варфоломея и его ближайших помощников. Группа уже атаковала Демократическую партию в США, а также сотрудников американской разведки. В октябре 2018 года, прокуратура США обвинила сотрудников российской военной разведки в использовании «Fancy Bear» в качестве прикрытия для своей преступной деятельности.

В рамках кампании дезинформации Москва также распространяла не имеющие ничего общего с действительностью слухи и конспирологические теории о мотивах Варфоломея I. Русскоязычные журналисты утверждали, что Вселенский патриарх был представителем интересов Америки и НАТО. Масла в огонь подлил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заявив СМИ в том году, что миссия Варфоломея I, «явно подготовленная американцами… заключается в том, чтобы похоронить влияние Православия в современном мире».

Почему Эрдоган присоединяется к кампании России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, Турция, 2021 г. Фото: EPA-EFE / ПРЕСС-ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ

Хотя геополитическая важность Украины в глазах Москвы очевидна, вызывает недоумение то, что проправительственные СМИ в Турции, являющейся членом НАТО, повторяют и поддерживают кампанию дезинформации, проводимую российским правительством с целью подрыва авторитета Вселенского Патриарха.

Анкара может многое выиграть с точки зрения «мягкой силы» от присутствия Вселенского Патриархата на турецкой земле и от растущего глобального авторитета Варфоломея I. Однако аналогично тому, как Путин исповедует духовные претензии Москвы как православной державы, Эрдоган рассматривает Турцию как суннитскую мусульманскую державу – и оба рассматривают Варфоломея I как инструмент расширения западного влияния и, следовательно, угрозу своим антилиберальным проектам. В результате Москва и Анкара пытаются совместно, с помощью дезинформации, кибервзломов и конспирологических теорий, подорвать и разрушить Вселенский патриархат.

Кампании по дезинформации в РФ и Турции взаимно усиливают друг друга. Спустя месяц после неудачной попытки переворота в Турции в июле 2016 года, рупор Эрдогана, ежедневная газета Aksam опубликовала статью, в которой обвиняла ЦРУ, Фетхуллаха Гюлена , базирующегося в США турецкого священнослужителя, которого Анкара считает организатором попытки переворота, и Варфоломея I в заговоре с целью свержения Эрдогана. Газета утверждала, что причиной этого стало недавнее сближение Турции с Россией.

В качестве доказательства Aksam сослалась на статью, опубликованную в московской прокремлевской газете Oriental Review, которая, в свою очередь, процитировала фальшивое письмо бывшего посла США. Для постороннего эти утверждения смехотворны; зачем духовному лидеру православия работать с ЦРУ и исламистами, чтобы свергнуть Эрдогана?

Однако такие теории заговора популярны в Турции, о чем свидетельствует статья в прошлом году в Gercek Hayat , журнале, издаваемом близким другом Эрдогана, в котором Варфоломей изображен как член подпольной террористической сети с участием Гюлена, ЦРУ, британской МИ-6, израильской службы безопасности Моссад и масонов.

Для многих турок такие статьи убедительны, поскольку «угрозы» от Варфоломея I и иностранных спецслужб логически переходят в глубокие исторические течения дискурса, которые протекают прямо под поверхностью религиозной политики и политики в отношении меньшинств в стране.

Давняя одержимость “пятой колонной”

Город Анкара, Турция, 2020 г. Phto: EPA-EFE / STR.

Конспирологические теории вокруг христианских меньшинств, выступающих в качестве «пятой колонны», объединяют турок по всему политическому спектру, включая многих светских людей. Широко распространено мнение, что христианские миссионеры, многие из которых, на рубеже веков, были американцами, спровоцировали крах Османской империи. Религиозные меньшинства Турции стали объектом подобных обвинений после попытки государственного переворота 2016 года. Пастор из Северной Каролины Эндрю Брансон стал публичным лицом такого заговорщического мышления и провел два года в турецкой тюрьме по ложным обвинениям в заговоре с целью государственного переворота, военном шпионаже и терроризме.

Присутствие Вселенского патриарха в Стамбуле также является неприятным пережитком многоконфессионального прошлого Турции и, следовательно, объектом репрессий. Организованный государством погром против греческого православного меньшинства в Стамбуле в 1955 году продолжает ставить в неловкое положение Турцию, которой еще предстоит столкнуться со своим проблемным прошлым. Девять лет спустя, на фоне эскалации напряженности на Кипре, Турция депортировала десятки тысяч оставшихся граждан Греции из Стамбула, еще больше опустошив общину. В 1971 году турецкое правительство закрыло Халкинскую семинарию, где проходило обучение новое поколение православных священнослужителей. Угрозы смерти Варфоломею – обычное дело.

Между тем Анкара сохраняет огромное влияние на Вселенский патриархат. Турецкий закон предусматривает, что архиепископом Константинополя может быть только житель Турции, и правительство не признает вселенский статус Патриарха. Учитывая сокращающееся количество греческих православных в Турции, которое сейчас составляет менее 2000 человек, Церковь привлекает кандидатов со всего мира, которые затем получают гражданство только по милости Анкары. Эта свобода действий позволяет Анкаре влиять на решения о выборе Патриарха.

Ядовитая риторика, направленная против Вселенского Патриархата, исходит не только от исламистской прессы; неонационалистические СМИ также всячески усиливают слухи о заговорах «пятой колонны». Типичный пример из ежедневной газеты «Айдынлик» – в статье говорится, что Патриарх является «агентом как Америки, так и американской греческой диаспоры. Не только в религиозных вопросах, но и в геополитике Восточного Средиземноморья … ему даже не нужно больше это скрывать».

Таким образом, Варфоломей оказывается невольным орудием двух идеологических проектов: один – воссоединить Русскую православную церковь “зашплинтовав” раскол между Москвой и Киевом, а другой – разделять и править в поляризованной политике Турции.

Неспособность Запада серьезно относиться к религии

Госсекретарь США Майк Помпео встречается с Вселенским православным патриархом Варфоломеем I в Греческом православном патриархате в Стамбуле, Турция, 2020 г. Фото: EPA-EFE / UMIT BEKTAS / POOL

Резиденция Вселенского Патриархата, Фанар, представляет собой удивительно скромное здание, спрятанное в тихом уголке Стамбула. И все же, по мнению некоторых россиян и турок, это скромное учреждение стремится стать православным Ватиканом.

Когда госсекретарь США Майк Помпео посетил Варфоломея I в декабре 2020 года, молодежная группа, связанная с Эрдоганом, обвинила Вашингтон в «попытке создать Ватикан и Папу из христианской церкви в Фанаре». Менее чем через месяц Патриарх Кирилл обвинил своего визави в Стамбуле в консолидации власти по «папской» модели.

В январском интервью греческой газете To Vima Варфоломей отрицал «папские претензии». Он выступил против российских обвинений, заявив, что не может допустить «федерализации Православной церкви».

В сегодняшних церковных дебатах нет ничего нового. Они отражают 18-летнюю напряженность между церковной политикой и геополитическими реалиями, в течение которых на протяжении двух столетий контуры различных православных патриархатов имели тенденцию постепенно соответствовать границам национального государства.

Западные лидеры воспринимают секуляризм как должное, потому что они не в полной мере осознают ту роль, которую церкви могут играть в силовой политике, что снижает их способность противодействовать действиям людей подобных Путину и Эрдогану.

Эта неспособность признать затруднительное положение Варфоломея I, выходящее далеко за рамки церковных распрей, отражает неспособность трансатлантического альянса серьезно относиться к роли религиозного нарратива в авторитарных режимах, оставляя уязвимые меньшинства на их милость.

Западные лидеры лучше послужили бы светским планам демократии, прав человека и личной свободы, предложив более решительную поддержку Вселенскому Патриархату, попавшему под прицел РФ и Турции.

Айкан Эрдемир – бывший член парламента Турции и старший директор турецкой программы Фонда защиты демократий.

Джон Лехнер – бывший финансовый аналитик, а теперь аспирант Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета. Он пишет о политике и языках бывшего Советского Союза, Турции и Африки