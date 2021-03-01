Роскомнадзор присвоил Владимиру Соловьеву статус узника совести

01.03.2021, 18:31, Разное

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Роскомнадзор присвоил журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву статус узника совести. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

«Для нас совершенно очевидно, что зарубежные соцсети преследуют Владимира Соловьева по политическим мотивам. Блокировка его аккаунта в Clubhouse, а также удаление роликов из рекомендаций Youtube, являются ничем иным, как попыткой заглушить голос несогласного с господствующей идеологией. Миссия нашей организации – защита свободы слова и равных прав для всех людей, вне зависимости от их политических взглядов. Мы призываем администрации соцсетей немедленно снять все ограничения с аккаунтов Владимира Соловьева».

Как пояснил журналистам Андрей Липов, возглавивший РКН в марте 2020 года, правозащитная деятельность стала новым направлением в работе ведомства.

«Правительство уже выделило нам 320 миллионов рублей на эту работу», – приводят его слова информационные агентства.

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