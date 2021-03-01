Жена Сергея Семака Анна рассказала, какой сюрприз устроила ему на 45-летие

01.03.2021, 18:12, Разное

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27 февраля тренеру “Зенита” Сергею Семаку исполнилось 45 лет, и по этому случаю главный подарок он получил традиционно от своей супруги Анны Семак. Несколько минут назад Анна опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, какой сценарий празднования юбилея любимого мужа она придумала. Воедино собралось все – и семейные посиделки, и неожиданная встреча с друзьями, и романтический вечер в центре Санкт-Петербурга и благотворительность.

Сергей Семак с внучкой Евой

Что я подарила мужу…

Каждый раз перед днем рождения мужа у меня создаётся ощущение, будто за 20 лет я исчерпала фантазию в поисках идеального подарка. Дарила винтажный велосипед и набор для кругосветного путешествия, одежду и дорогие часы, плакат с карьерными достижениями, цитатами великих тренеров о нем и много чего ещё…

В этот раз решила подарить впечатления… Накануне испекла медовик, рано утром на кухне собрались все наши помощники, мы встретили Сергея поздравлениями и тортом со свечами, позавтракав вместе.

Вечером договорились, несмотря на круглую дату – 45, не отмечать день рождения в ресторане, а просто сходить с детьми в кино. Подъехав на сеанс чуть позже семьи (организацию взяла на себя наша старшая дочь Майя), мы встретили в коридоре Костю Образцова, гендиректора “Гранд Паласа”, поздравившего Сергея, вручившего нам билеты со словами: “Сеанс начнётся через 5 минут”..

Открыв дверь в тёмный зал, Сергей не подозревал, что там его ждут не только дети, но и друзья. Поздравив именинника, гости приготовились к просмотру, на экране появилась надпись: “Семья Семак представляет”…. начался трогательный фильм, где каждый рассказывал о папе что-то особенное.

Сергей и Анна Семак

Попрощавшись с друзьями, Сергея ждал ещё один сюрприз – ночь и утро в бывшем дворце Лобанова-Ростовского, ныне потрясающем отеле @fsstpetersburg, историческом наследии Петербурга, “доме со львами”.

Днём встретились с подругой @mon_masher, и она запечатлела воспоминания о нашем празднике на пленку, а вечером отправились в Вырицу, в “Детскую миссию”. За то время, которое мы дружим, многие малышки достигли совершеннолетия.



В @detskayamissia.ru живут семьи, взявшие под опеку из детского дома самых сложных детей, тех, кого бы никто не взял. У матушки Надежды, например, их четырнадцать.

Все удивительно добрые, воспитанные, светлые, не подозревающие о существования Тик Тока.

В одной из комнат лежит девушка в аппарате, ходить она не может. Вокруг неё играют младшие, спит собачка, атмосфера не скорби, но тихой радости.

После встречи с детьми (они обожают Сергея Богдановича), мы поехали к мощам одного из наших любимых святых – Серафима Вырицкого – петербургского миллионера, раздавшего все свои богатства нищим и вместе с женой принявшего монашество. Затем переместились на уютную дачу в соснах к друзьям, встретившись с нашими духовными наставниками – монахами Кириллом и Мефодием.

Возвращались домой мы молча, но все понимали без слов. Какое счастье формировать вокруг себя именно такую реальность, делиться радостью с добрыми, светлыми людьми, иметь возможность помогать нуждающимся, непрестанно учиться, знать, зачем ты живешь, и стремиться туда всей душой…

С любовью и благодарностью всем вам за поздравления, мой муж вступил в новый год своей жизни.