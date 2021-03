Принц Уильям и Кейт Миддлтон поговорили с теми, кто боится делать прививку от Covid-19

01.03.2021, 13:12, Разное

Режим самоизоляции в Великобритании продолжается, и принц Уильям с Кейт Миддлтон вновь организовали общение с подданными посредством видеосвязи. На этот раз они решили затронуть тему вакцинации от коронавируса и поговорить с теми, кому она предстоит в ближайшее время. В частности, Кейт и Уильям созвонились с Фионой Дойл и Шивали Модха: обеих отличает наличие серьезных хронических заболеваний – астмы и диабета второго типа соответственно, из-за которых они находятся в группе повышенного риска. Если Фиона верит в вакцину и науку в целом, то Шивали до недавнего времени очень настороженно относилась к прививке и боялась ее делать, но после разговора с экспертами этот страх прошел.

Мы с Кэтрин ни в коем случае не претендуем на роль медицинских экспертов, но если это хоть немного поможет – мы искренне поддерживаем вакцинацию. Это действительно очень важно. Мы поговорили на эту тему со многими людьми, и до сих пор мы слышали только о позитивном опыте. Мы должны поддерживать вакцинацию, чтобы молодое поколение также почувствовало, что для них это важно. Здорово, что вы, Шивали, нашли время, разобрались со всеми тонкостями этой темы и пришли к выводу о необходимости вакцинации. Социальные сети нередко заполнены большим количество слухов, поэтому мы должны немного осторожнее выбирать, кому мы верим и откуда черпаем информацию, – отметил принц Уильям.

Кейт и Уильям разговаривают с семьей Шивали Модха

Надеюсь, что по итогу это принесет вам огромное облегчение. Понимаю, сейчас вы обеспокоены, это вызывает у вас волнение, но вместе с тем надеюсь, что прививка вернет некоторую нормальность в ваши жизни и уверенность. Ну а впереди нас ждет весна – это очень здорово, – подытожила Кейт.

Кейт и Уильям разговаривают с Фионой Дойл и ее дочерью

Отметим, что первыми в британской королевской семье привились Елизавета II и принц Филипп. Герцог Эдинбургский все еще находится в больнице – точной причины его госпитализации не называется, а вот Ее Величество недавно созванивалась с чиновниками из сферы здравоохранения и поделилась своими впечатлениями от вакцины.

Насколько я понимаю, это было довольно безвредно и очень быстро. Мне пришло так много писем от людей, которые были очень удивлены тем, насколько легко им удалось вакцинироваться. И укол был очень… В общем, совсем не больно,

– рассказала 94-летняя Елизавета II. Также она отметила, что сделать прививку от коронавируса сейчас невероятно важно:

Как только вы вакцинируетесь, у вас появляется ощущение защищенности. Это, на мой взгляд, очень важно… Я думаю, что тем, кто никогда не делал прививки, очевидно, трудно переступить через себя… Но им следует сейчас подумать о других людях, а не о себе.

