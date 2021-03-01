После выкидыша: звезда “Сумерек” Келлан Латс и его жена Бриттани впервые стали родителями

01.03.2021, 10:44, Разное

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О том, что они станут родителями, исполнитель роли Эммета Каллена во франшизе “Сумерки” Келлан Латс и его супруга Бриттани сообщили в начале сентября. Причем эта новость стала для их поклонников радостной вдвойне, так как всего за 7 месяцев до этого Бриттани потеряла ребенка (это была девочка), находясь на третьем триместре. В начале декабря супруги опубликовали на своих Instagram-страницах милое видео, в котором раскрыли интригу — пол будущего малыша.

А в минувшие выходные, под конец зимы, 35-летний актер и его 31-летняя жена объявили, что наконец-то стали родителями. 22 февраля свет появилась девочка, которую супруги назвали Эштин. Пара опубликовала в сети несколько полароидных снимков из родильной палаты и написала:

Она здесь!!!! Эштин Лилли Лутц, 2.22.21. В день ее рождения шел снег с дождем и был такой мороз. Но после того как она родилась, наутро мы проснулись от солнца, ясного неба и на улице растаял снег. Это было так символично, учитывая, что в это же время год назад наши души переживали свою зиму, а сейчас нас залило солнечным светом. Она открыла для нас новую главу в жизни, и мы безумно любим ее.

В первый раз о том, что в семье Келлана Латса ожидается пополнение, стало известно в ноябре 2019 года, в День благодарения. Тогда пара опубликовала фото, на котором они были одеты в джинсовые куртки и держали еще одну – маленькую – в руках. Но, к несчастью, в начале февраля Бриттани и Келлан потеряли ребенка. Общее горе не разобщило, а лишь еще больше сплотило пару, они не оставили попыток зачать ребенка. В сентябре, разговаривая с подписчиками в Instagram, Бриттани объявила о новой беременности и добавила:

Эта новость стала для нас сюрпризом и даже шоком. Как в свое время самым настоящим шоком для нас стала потеря нашей дочери в начале этого года. Это было тяжело, и нам до сих пор трудно, мы все еще переживаем из-за этого. Мы с Келланом прошли через многое, но я все равно хочу поделиться с вами какими-то деталями моего пути.

Влюбленные признались, что этот период им помогла пережить вера в Бога. По их словам, именно молитвы и посещение церкви помогли им пережить трагедию и жить дальше.

Напомним, Келлан Латс и ведущая христианского телеканала Juce TV Бриттани Гонсалес поженились в ноябре 2017 года. На тот момент пара состояла в отношениях около года. Об их помолвке заговорили в сентябре после того, как инсайдеры заметили на безымянном пальце Бриттани обручальное кольцо. Латс и Гонсалес обедали в одном из нью-йоркских ресторанов, где они якобы обсуждали с одним из посетителей заведения, где они хотели бы сыграть свадьбу – в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.