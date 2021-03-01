Упали с неба? – Загадка морских кораблей, найденных в пустыне

01.03.2021, 7:37, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Особенно много сообщения о таинственных средневековых деревянных кораблях, найденных посредине пустынь, приходили в XIX и начале XX века из штата Калифорния (США). На эти корабли регулярно натыкались местные индейцы, иногда находя в них сокровища.

Когда мы слышим словосочетание "корабль-призрак", то обычно представляем себе заброшенное судно с рваными парусами, плывущее где-то в океане. Иногда эти корабли выбрасывает на берег и там они продолжают лежать, постепенно заносимые песком.

Но что вы скажете о морских кораблях, которые время от времени находят посредине пустынь? Легенды об этих кораблях ходят на протяжении как минимум нескольких веков и никто из очевидцев обычно не мог понять, как эти корабли попали в пустыню. Не с неба же они упали…

Самая известная теория гласит, что все эти корабли когда-то плавали по морям, а потом попали на отмель и через некоторое время море отступило под воздействием очередного климатического изменения. Так корабли, мол, и оказались в песках.

И такие случаи действительно есть. К примеру можно увидеть ржавые брошенные корабли в высохшем Аральском море или остов немецкого судна "Эдвард Болен", которое сейчас догнивает в пустыне Намиб, после того как застряло на мели у берега в 1909 году.

Однако никак не объяснить те случаи, когда корабли в пустынях находят там, где никогда в обозримой истории и не было морских или океанских вод.

Среди уфологов есть гипотеза, что подобные корабли являются жертвами похищения пришельцев, к примеру из района Бермудского треугольника. Гипотеза является настолько популярной, что в свое время даже попала в фильм Стивена Спилберга "Близкие контакты третьей степени" (1977).

В начале фильма в азиатской пустыне Гоби караван верблюдов случайно натыкается на лежащий в песках теплоход "Котопакси", который бесследно пропал 29 ноября 1925 года, отправившись из Южной Каролины в Гавану (Куба) по маршруту , пролегавшему через Бермудский треугольник.

Позже, согласно сюжету, можно понять, что к исчезновению парохода оказались причастны пришельцы, которые похитили экипаж судна для так и не названных ими целей.

Недавно исследователями (уже в реале, а не в кино) удалось обнаружить на дне океана в 65 км от побережья Южной Каролины останки затонувшего судна, которое по многим признакам подходило под описание "Котопакси". Получается, что пароход просто затонул и никто его не похищал. Ах, если бы все загадочные истории заканчивались так же банально!

Самым знаменитым в США местом, где часто видят загадочные морские корабли, является пустыня Колорадо в штате Калифорния на юго-западе страны. Так же на протяжении двух последних веков сообщения о заброшенных парусниках, выброшенных словно "с неба" на пустынные скалы, поступали из пустыни Сонора, охватывающей штаты Калифорния и Аризона.

Местные индейцы, время от времени натыкавшиеся на эти корабли, описывали их как заброшенные, иссушенные солнцем и наполовину зарытые в песок. Однако по их описаниям можно было легко узнать, к примеру, испанские галеоны Средних Веков или корабли викингов.

Иногда индейцы отваживались залезать в остовы брошенных кораблей и даже находили там сокровища, а иногда и призраков. Конечно, все это в основном подходит лишь для "страшных историй" возле костра, однако эти истории рассказывали не только авантюристы с богатым воображением, но и куда более надежные очевидцы.

Одна из таких историй относится к 1775 году, когда молодой погонщик мулов Тибурчо Манкерна нанялся в пустынную экспедицию Хуана Баптисты де Анца в поисках наземного маршрута из Соноры в Альта Калифорния (Верхняя Калифорния). В один из дней парень случайно наткнулся на огромный деревянный корабль с парусами, который выглядел вполне прилично, словно совсем недавно оказался в песках.

Манкерна в тот момент был один и рядом с ним не было никого из других членов экспедиции, поэтому он решил залезть внутрь корабля, чтобы чем-нибудь поживиться. И внутри он в самом деле наткнулся на множество сундуков, груженных жемчугов и золотыми монетами.

"Меня в тот день отправили вправо от курса в поисках проходимой дороги к океану. Путешествуя ночью из-за жары, я наткнулся на древний корабль, в трюме которого было столько жемчуга, что невозможно представить. Обеспокоенный этим богатством, я взял то, что мог унести и бросил своих товарищей.

Я направился к океану и старался уйти так далеко, как мог унести меня мой мул. Я поднялся пешком по крутым западным горам. Найдя кров и еду у индейцев, я наконец добрался до миссии Сан-Луис-Рей. С тех пор я всю жизнь искал этот корабль".

Однако, сколько бы Манкерна не возвращался снова в пустыню, он никак не мог найти тот самый корабль, с которого тогда взял слишком мало сокровищ. Либо он плохо запомнил дорогу, либо корабль насовсем завалило песком, либо он исчез так же таинственно, как и появился.

Другая история произошла в 1862 году после того, как случилось сильное наводнение из-за переполнения реки Колорадо. Когда вода наконец ушла, то местные жители неожиданно обнаружили в пустынной местности неподалеку от Дос-Пальмас (Калифорния) частично зарытый в песок старинный корабль, похожий на тот же испанский галеон.

Вода реки Колорадо подмыла этот песок и обнажила остов корабля, который, судя по всему, лежал в этих песках как минимум несколько сотен лет.

Многие люди специально приходили посмотреть на этот корабль даже издалека, особенно хорошо его можно было рассмотреть с ближайшего холма. Однако когда через некоторое время сюда приехала специальная группа по изучению этого корабля, они не смогли его обнаружить.

Предполагается, что место нахождения галеона скрыли воды соленого озера Солтон-Си, которое регулярно то высыхает, то снова наполняется. Из-за этого в этих местах практически невозможно вести какие-либо раскопки.

Идем далее. В ноябре 1870 года человек по имени Чарли Класкер и его друзья услышали от индейцев о большом парусном корабле, который находился, согласно их описанию, в том же местечке Дос-Пальмас, но на другой стороне озера Солтон-Си. Класкер и его друзья несколько раз отправлялись в тот район и искали корабль, пока наконец не нашли его.

Класкер описывал корабль, как богато украшенный испанский галеон, на котором было очень много предметов роскоши. Для вывоза всего этого богатства им было нужно много ресурсов и они вернулись в город, чтобы собрать побольше людей и тележек с мулами. О них даже писали в газете "Los Angeles Star":

"Чарли Класкер и его группа вернулись из пустыни вчера, как раз когда мы собирались выходить в печать. Им пришлось нелегко, но они преуспели в своих усилиях. Корабль найден! Их отряд стоял без еды и воды под палящим палящим солнцем более двадцати четырех часов и чуть не погиб. Сегодня Чарли возвращается в пустыню, чтобы пожинать плоды своих трудов. Он подготовлен с хорошей повозкой, вьючными седлами и досками, чтобы пересечь песчаную почву".

К сожалению, нет никакой информации о том, что произошло далее с командой Класкера. Потому что в газетах о них больше не упоминалось ни слова, да и в других местах о них тоже ничего не слышали. Все походило на то, что Класкер с командой просто сгинули где-то в песках.

Несколько лес спустя после этого, в 1878 году примерно в 120 милях к северо-западу от Юмы и в 40 милях к востоку от Индио, штат Калифорния, три немецких старателя увидели в пустыне похожий "испанский галеон".

Один из старателей якобы был так взволнован, что в безумстве убежал в пустыню, чтобы добраться до него, и больше не вернулся. Как ни странно, когда остальные обыскивали местность, они не могли найти ни следа ни своего товарища, ни корабля, как будто пустыня только что поглотила их.

Только позже, когда официальная поисковая группа прочесывала местность, они обнаружили этого человека мертвым и обнаженным в пустыне, без каких-либо следов его одежды или корабля.

Наблюдения этого галеона-призрака продолжались и в начале ХХ века. Однажды в пыльный отдаленный город Боррего-Спрингс в Калифорнии приехал некий индеец, который расплатился в магазинах за еду и напитки очень дорогим на вид жемчугом.

Казалось очень странным, что у бедных пустынных индейцев оказался подобный товар, и когда его расспросили, где он взял этот жемчуг, он объяснил, что есть странное деревянное "сооружение", наполовину погребенное в песке, полном их.

Местные авантюристы, наслышанные про набитые золотом испанские галеоны в пустынях, бросились на поиски очередного корабля, но ни одна из поездок ничего не нашла, а тот самый индеец сам вдруг внезапно куда-то пропал.

В 1907 году есть еще одно похожее сообщение от фермера по имени Найлс Якобсен, который утверждал, что во время урагана возле его владения в Империале, штат Калифорния, были обнаружены останки корабля, из которого он затем сделал деревянные столбы для забора.

В 1933 году в газеты попала история женщины по имени Миртл Боттс, которая гуляла со своим мужем в пустыне Анза-Боррего, когда они наткнулись на старателя, который сказал им, что нашел корабль в пустыне на скалистом утесе в каньоне Канебрейк. Он сказал им, что судно было деревянным, и на его носу была вырезана змеиная фигура.

Боттс и ее муж отправились искать этот корабль и вскоре обнаружили его, торчащим из груды камней в стене каньона. Едва они подошли ближе, как началось землетрясение и им пришлось отступить. Последующая попытка оказалась неудачной, так как землетрясение полностью скрыло корабль под большими камнями.

В 1949 году три студента Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе отправились на поиски пустынного корабля-призрака. Они слышали от индейца племени кауиллы о "большой лодке" в форме змеи, которую он видел в этом районе в 1917 году. По мнению студентов, описание подходило под корабль викингов.

Студенты были хорошо подготовлены, имея карты орошения 1910 года и различные опубликованные отчеты о похожих пустынных кораблях с 1800-х годов, и отправились на поиски из лагуны Салада в Нижней Калифорнии. Неизвестно, что в конечном итоге стало с этой экспедицией и нашли ли они когда-нибудь то, что искали. Они просто исчезли.