 

Навального не зарегистрировали в качестве кандидата на выборах смотрящего по ИК-2

28.02.2021, 18:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Избирком исправительной колонии №2 во Владимирской области, где содержится оппозиционный блогер Алексей Навальный, отказал ему в регистрации в качестве кандидата на выборах смотрящего. Формальным поводом отказа послужило то, что статья, по которой осуждён Навальный, не относится к «козырным».

Как пояснил председатель комиссии, положенец Ростик Тверской (Ростислав Боширов), только заключённые, осужденные по статьям «мошенничество», «кража» и «разбойное нападение» имеют право на участие в выборах смотрящего. Кроме того, до выборов не допускаются заключённые, приговорённые к условным срокам, даже если впоследствии их наказание заменили на реальное. Навальный заявил, что несогласен с решением комиссии, и будет обжаловать его в ЕСПЧ.

«Я думал, что это в Кремле сидят жулики и воры, а оказывается, настоящие жулики и воры сидят в тюрьме. И они мне говорят, что я якобы не настоящий жулик и вор. Да они понятия не имеют, сколько средств прошло через счета ФБК, а если бы знали, то немедленно бы меня короновали. То, что творит Ростик Тверской – беспредел, и за это с него спросят авторитетные граждане из ЕСПЧ. Я имею право на участие в выборах смотрящего, и я буду в них участвовать. Я призываю всех своих сторонников в знак протеста выйти в коридор колонии на мирный протест», – написал Навальный в соцсетях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / В России запретят ношение карманных фонариков (смартфоны тоже!)

15.08 / Мнение: В Гродно спустили государственный флаг Белоруссии

28.11 / Врач-диетолог назвала главные правила выбора продуктов

24.09 / Тысячелетняя посуда рассказала о том, как питались древние люди

22.07 / Мнение: Экстремисткий парадокс

03.11 / «Мама заставляла каяться в грехах»: Сын Конкина обвинил отца в изменах покойной жене

15.01 / Вкус Монако: Шарлотта Казираги в рекламной кампании Chanel

17.11 / В 2021 году в России увеличат доплаты к пенсиям

16.07 / Заврались… Разница — в 50 раз!

24.10 / Армия: Коронавирус воюет в Карабахе на стороне Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска