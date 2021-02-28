Навального не зарегистрировали в качестве кандидата на выборах смотрящего по ИК-2

28.02.2021, 18:31, Разное

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Избирком исправительной колонии №2 во Владимирской области, где содержится оппозиционный блогер Алексей Навальный, отказал ему в регистрации в качестве кандидата на выборах смотрящего. Формальным поводом отказа послужило то, что статья, по которой осуждён Навальный, не относится к «козырным».

Как пояснил председатель комиссии, положенец Ростик Тверской (Ростислав Боширов), только заключённые, осужденные по статьям «мошенничество», «кража» и «разбойное нападение» имеют право на участие в выборах смотрящего. Кроме того, до выборов не допускаются заключённые, приговорённые к условным срокам, даже если впоследствии их наказание заменили на реальное. Навальный заявил, что несогласен с решением комиссии, и будет обжаловать его в ЕСПЧ.

«Я думал, что это в Кремле сидят жулики и воры, а оказывается, настоящие жулики и воры сидят в тюрьме. И они мне говорят, что я якобы не настоящий жулик и вор. Да они понятия не имеют, сколько средств прошло через счета ФБК, а если бы знали, то немедленно бы меня короновали. То, что творит Ростик Тверской – беспредел, и за это с него спросят авторитетные граждане из ЕСПЧ. Я имею право на участие в выборах смотрящего, и я буду в них участвовать. Я призываю всех своих сторонников в знак протеста выйти в коридор колонии на мирный протест», – написал Навальный в соцсетях.

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