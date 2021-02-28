 

Яндекс.Такси ввел функцию «Славянский водитель»

28.02.2021, 15:31, Разное
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Руководство «Яндекса» сообщило о включении новой услуги «Славянский водитель» в приложение Яндекс.Такси. В компании пояснили, что решение было принято по многочисленным просьбам водителей и многочисленных жалоб на умышленное занижение оценок из-за этнической неприязни.

«В нынешнее время многим таксистам иностранного происхождения занижают оценки в приложении после поездки на почве межнациональной неприязни. Мы ценим и любим наших сотрудников, и мы против дискриминации, поэтому и добавили данную функцию, чтобы оградит водителей от возможных шовинистов и ксенофобских настроений», — говорится на официальной странице компании.

Кроме того, в компании подчёркивают, что функция будет доступна и в других сервисах, например в Яндекс.Еда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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