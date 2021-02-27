 

Fox News: После авиаударов по Сирии в 2018 году, американская подводная лодка была готова потопить российские военные корабли

27.02.2021, 23:44, Разное
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by News Desk 2021-02-27 in Syria

В апреле 2018 года,  АПЛ USS John Warner, подводная лодка военно-морского флота США класса  «Вирджиния», была готова потопить российские военные корабли, если они ответят на авиаудар США по Сирии, сообщил  канал  Fox News в пятницу.

Согласно Fox News, АПЛ John Warner  находилась в подводном положении  и была готова  противостоять любому потенциальному ответу со стороны российских военных кораблей. Подводная лодка класса «Вирджиния», впервые участвовавшая  в бою    во  время удара 2018 года, была готова ответить на возможные действия РФ против американских кораблей, развернутых в этом районе, в том числе  того корабля, который находился там  в качестве приманки и не запускал никаких ракет  по Сирии, сообщил телеканал.

В статье сравнивается санкционированный Трампом авиаудар  2018 года   с   атакой  в  четверг,  проведенной  по приказу действующего президента США Джо Байдена, на объекты, используемые поддерживаемыми Ираном ополченцами в восточной Сирии,.

Телекомпания сообщила, что во время удара в четверг  ракеты «Томагавк» не использовались, удар  был предупреждением для Ирана, и что район бомбежек не контролировался сирийским правительством в течение многих лет. По данным Fox News, боевики, убитые в четверг на востоке Сирии, скорее всего, не были сирийскими гражданами. Если сравнивать  с  ударом 208 года,  то  администрация Трампа нанесла авиаудары по объектам, принадлежащим сирийскому правительству. Телеканал упомянул, что в апреле 2017 года по сирийской авиабазе было выпущено более 50 ракет Tomahawk.

В апреле 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп одобрил запуск крылатых ракет Tomahawk для уничтожения, как утверждает Вашингтон, лабораторий химического оружия, принадлежащих сирийскому правительству.

По району, который подвергся бомбардировке в четверг,  удары  наносились  и  тогда   когда у власти  был Трамп. В декабре 2019 года бывший президент США одобрил нанесение авиаударов по боевикам в восточной Сирии и западном Ираке.



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