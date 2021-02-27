На Багамы “прилетело” или “приплыло” нечто с надписями на русском языке)))

27.02.2021, 23:44, Разное

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Загадочный металлический объект весом 41 кг, с надписями на русском языке, обнаруженный на пляже на Багамах, “мог быть частью спутника или космического корабля”

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Манон Кларк заметила блестящий металлический шар, торчащий из песка, когда гуляла со своей семьей по берегу на острове Харбор. (Manon Clarke)

На пляже на Багамах был обнаружен странный 41-килограммовый титановый шар, с надписями на русском языке.

Британка Манон Кларк заметила блестящий металлический шар, торчащий из песка, когда в среду вечером гуляла со своей семьей по берегу на острове Харбор.

«Мы пошли не туда куда мы обычно ходим, а в другое место, и я заметил эту серебристый блестящий шар, торчащий из песка», – сказал 24-летний мужчина The Independent .

«Мы увидели русские буквы сбоку, и начали копать, чтобы рассмотреть получше, что было довольно смелым шагом, учитывая, что мы понятия не имели, что это вообще было».

Космические эксперты считают, что шар может быть топливным баком спутника или космического корабля, хотя остается неясным, откуда он появился и как оказался на пляже.

Текст на русском языке на объекте указывает, что он имеет диапазон рабочих температур от -170 ° C до -196 ° C, объем около 43 литров, максимальный вес около 41 кг. (Manon Clarke)

Марк Морабито, председатель Virgin Galactic и проходящий подготовку будущий астронавт, сказал, что он «на 99 процентов уверен, что это резервуар с гидразином с какой-то ракеты», которая используется при беспилотных пусках для вывода спутников на орбиту.

Текст на русском языке на объекте указывает, что он имеет диапазон рабочих температур от -170 ° C до -196 ° C, объем около 43 литров, максимальный вес около 41 кг, а также предполагает, что он мог быть построен в 2018 году.

Доктор Мартин Арчер, научный сотрудник UKRI Стивена Хокинга в области космической физики и взаимодействия с общественностью на факультете физики Имперского колледжа Лондона, сказал, что «это явно гидразиновый топливный бак / баллон», который «обычно используется на беспилотных космических кораблях или спутниках».

Невозможно определить, откуда и как появился этот бак, но доктор Сара Хадспит, доцент кафедры русского языка в Университете Лидса, сказала, что «объект мог быть родом с Кубы, учитывая, что Куба была союзником Советского Союза, откуда она получала и получает все виды оборудования ».

Не имея возможности переместить резервуар и поняв, что это что-то значимое, Кларк и ее родители пошли домой, чтобы показать его фотографии своим соседям.

Она сказала: «Мы ушли с пляжа, потому что было уже поздно, и вернулись на следующий день с командой друзей, чтобы попытаться вынести его оттуда. Мы по глупости забыли лопаты, поэтому нам, нас было 6 человек, пришлось откапывать его руками».

Местные жители выкопали объект из песка (Manon Clarke)

Доктор Арчер сказал: «Каким образом его вынесло на Багамы, остается загадкой».

Но, добавил он, нужно иметь в виду, что большинство спутников или их частей, возвращающихся на Землю, падают в океан.

И объяснил: «При контролируемых обстоятельствах операторы обычно стремятся увести их с орбиты и уничтожить на «кладбище космических кораблей» в необитаемой южной части Тихого океана, с центром в «Точке Немо», самой удаленной от любой суши на Земле.

«Но, конечно, не все спутники входят в атмосферу в таких контролируемых условиях».

Доктор Арчер сказал, – учитывая то что свидетельств обугливания резервуара не так много, можно предположить что он находился внутри спутника, поэтому есть вероятность, что спутник был неработающим.

Он добавил: «Но, вполне возможно, что это была какая-то запасная часть, которая случайно попала в океан. Известно, что океанские течения разносят мусор по всей нашей планете, поэтому практически невозможно точно определить, откуда и как появился этот бак».

Г-жа Кларк сказала, что неизвестность только усиливает интерес: «Наводит на размышления о возможных местах, откуда он мог появиться, как долго он там был, как он туда попал.

«Мы живем на таком маленьком острове, что всё это очень интересно. Многие люди приходили посмотреть на него, в том числе Дэйв Стюарт из Eurythmics ».