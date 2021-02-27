Пашинян приказал вернуть Ноев ковчег в состав флота Армении

27.02.2021, 13:31, Разное

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян издал указ об укреплении боеспособности военно-морского флота Армении. В числе прочего, на боевое дежурство будет возвращено крупнейшее судно Армении – Ноев ковчег.

Согласно преданию, Ноев ковчег пристал к горе Арарат во время Всемирного потопа около 800 года до н.э. Впервые судно было отремонтировано и включено в состав военного флота царями Армении Киликийской в 5 веке до н.э., после чего практически непрерывно ковчег был флагманским кораблём сначала Армянского царства, а потом Восточной Римской и Османскй империй. В составе османского флота ковчег участвовал во Второй Крымской войне, где был потоплен российскими кораблями, после чего поднят со дна и превращён в музей. Номинально Ноев ковчег всё ещё числится флагманом Военно-морских сил Армении. Никол Пашинян распорядился вернуть его в строй «для сохранения правопорядка и возвращения Нагорного Карабаха».

«Это самый знаменитый корабль в мире, кроме Титаника и крейсера «Аврора». Он не только воодушевит наши флотилии, но и сможет своей огневой мощью установить армянское господство на временно оккупированных территориях Нагорного Карабаха. Я сам готов встать у руля ковчега и, взяв на борт послов всех европейских стран с их жёнами, отправиться на встречу с Ильхамом Алиевым и лидерами нашей оппозиции, чтобы разобраться по-мужски», – заявил Пашинян.

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