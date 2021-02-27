 

Пашинян приказал вернуть Ноев ковчег в состав флота Армении

27.02.2021, 13:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Армении Никол Пашинян издал указ об укреплении боеспособности военно-морского флота Армении. В числе прочего, на боевое дежурство будет возвращено крупнейшее судно Армении – Ноев ковчег.

Согласно преданию, Ноев ковчег пристал к горе Арарат во время Всемирного потопа около 800 года до н.э. Впервые судно было отремонтировано и включено в состав военного флота царями Армении Киликийской в 5 веке до н.э., после чего практически непрерывно ковчег был флагманским кораблём сначала Армянского царства, а потом Восточной Римской и Османскй империй. В составе османского флота ковчег участвовал во Второй Крымской войне, где был потоплен российскими кораблями, после чего поднят со дна и превращён в музей. Номинально Ноев ковчег всё ещё числится флагманом Военно-морских сил Армении. Никол Пашинян распорядился вернуть его в строй «для сохранения правопорядка и возвращения Нагорного Карабаха».

«Это самый знаменитый корабль в мире, кроме Титаника и крейсера «Аврора». Он не только воодушевит наши флотилии, но и сможет своей огневой мощью установить армянское господство на временно оккупированных территориях Нагорного Карабаха. Я сам готов встать у руля ковчега и, взяв на борт послов всех европейских стран с их жёнами, отправиться на встречу с Ильхамом Алиевым и лидерами нашей оппозиции, чтобы разобраться по-мужски», – заявил Пашинян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / “Баня, массажи и рыбалка”: София Ротару раскрыла секреты красоты

28.06 / “Ткнули клумбой в рыло”: Шнуров поднял на смех настрадавшуюся во время потасовки Собчак

16.10 / Косметика Thalgo пользуется все большим спросом в Украине

10.12 / Путин провел встречу с СПЧ: о чем президент общался с правозащитниками

07.09 / Медики назвали 5 лучших продуктов-защитников от болезней

26.01 / Скандалы: Гринпис предпочитает брать «зелеными»?

16.02 / Рэпер DONI впервые рассказал поклонникам, как погибла его возлюбленная

19.11 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 ноября 2020 года

19.12 / Мнение: Опыт коллективного разума – 8

26.02 / Дочь Тома Круза и Николь Кидман опубликовала редкое селфи в соцсетях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска