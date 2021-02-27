Amnesty International признала Алишера Усманова узником совести

27.02.2021, 9:11, Разное

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Правозащитная организация Amnesty International признала предпринимателя Алишера Усманова узником совести. Об этом заявила директор представительства организации в России Наталья Звягина.

В комментарии речь идет об уголовном деле за мошенничество, по которому Усманов был осужден в Узбекской ССР в 1980 году. Будущий миллиардер отсидел 6 лет в местах лишения свободы и только в 2000 году был реабилитирован. Несправедливое уголовное преследование является основанием для признания его политзаключенным, сообщила Звягина.

Также в Amnesty International сообщили, что для присвоения статуса узника совести политзаключенный не должен оправдывать насилие.

«Мы приняли решение присвоить этот статус вопреки скоординированной атаке либеральной пропаганды, — заявила Звягина. Мы получили много сообщений со ссылкой на проживающую в Сингапуре либертарианку Марину Монблан. Марина обвиняет господина Усманова в пропаганде насилия в двух видеороликах, опубликованных бизнесменом в 2017 году. Проанализировав эти видеоролики, мы обнаружили, что в них Алишер Бурханович призывает плевать в других людей. Хотя мы и не одобряем подобные призывы, нужно отметить, что Amnesty International не относит плевки к насилию, поэтому господин Усманов полностью соответствует критериям узника совести, принятым в нашей организации».

По словам Натальи Звягиной, генеральный секретарь Amnesty International Джулия Верхаар уже связалась с Усмановым в Zoom и сообщила ему о его новом статусе (сам бизнесмен отрицает, что разговор имел место).

«Мы и впредь будем следовать нашей миссии, защищая права несправедливо осужденных граждан во всех странах», — добавила она.

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