 

Юлия Навальная станет преемницей Меркель на посту канцлера ФРГ

26.02.2021, 19:31, Разное
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Пресс-служба федерального канцлера ФРГ назвала «вполне вероятным и всерьёз изучаемым сценарием» назначение жены оппозиционного блогера Юлии Навальной главой правительства Германии после ухода Меркель. В ведомстве подчеркнули, что право занять высший государственный пост имеет каждый гражданин Германии.

Пресс-секретарь канцлера Йохан Штиф отметил, что Алексей и Юлия Навальные в 2012 году прошли 6-месячные курсы государственного управления в Йельском университете (США), а также на имеют сертификат об успешном прохождении онлайн-тестирования по геополитике. При этом чиновник не стал комментировать возможность участия Юлии Навальной в грядущих думских выборах, ограничившись комментарием о том, что занимать государственные посты в двух странах одновременно весьма непросто.

«Юлия Навальная обладает всеми необходимыми качествами, поэтому мы всерьёз рассматриваем этот вариант. Недавно она побывала в Германии и выступила со своими предложениями новых санкций против России. У неё очень глубокое понимание внутрироссийских процессов, мы бы сами до такого не додумались. Также это будет иметь определённые последствия для проекта «Северный поток-2», однако преждевременно делать выводы о том, по какой причине его заблокируют», – сказал Йохан Штиф.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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