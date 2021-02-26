Бен Аффлек заявил, что развод с Дженнифер Гарнер помог ему в профессии

26.02.2021, 16:12, Разное

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С момента официального развода Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер прошло три года, а с момента расставания – и того больше. Однако актер продолжает изредка вспоминать бывшую жену добрым словом в интервью. В новой беседе с журналистом издания The Hollywood Reporter Бен поговорил о своем новом фильме “Вне игры” и неожиданно признался, что развод с Дженнифер помог ему стать гораздо лучше в профессиональном плане.

Для меня это кино интересно тем, что мой герой прожил достаточное количество лет, испытал много взлетов и падений, у него есть дети и развод за плечами. Мне кажется, сейчас у меня достаточно жизненного опыта, который я мог привнести в эту роль, поэтому меня этот проект зацепил. Вообще, когда я стал старше и получил более значимый личный опыт, актерская игра стала куда более интересной для меня и, в свою очередь, направила мое внимание на фильмы о людях с недостатками, – отметил Бен.

Бен Аффлек в фильме “Вне игры”

Продвигая этот фильм в прошлом году, Бен откровенно говорил о своей алкогольной зависимости и разводе с Дженнифер Гарнер. В интервью Good Morning America он признавался:

Я не хотел разводиться, я не хотел быть разведенным человеком, я действительно не хотел разрушить мою семью. Это расстроило меня, так как означало то, что я не являлся тем человеком, которого из себя представлял. Это было очень больно.

Дженнифер Гарнер

Также в интервью The New York Times в 2020-м Бен говорил:

Самое большое сожаление в моей жизни – этот развод. Стыд очень токсичен. Нет никаких положительных побочных продуктов стыда. В тебе просто медленно тушатся ядовитые, отвратительные чувства, низкая самооценка и ненависть к себе.

Долгое время я выпивал относительно нормально. Но случилось так, что я стал пить все больше и больше, и мой брак начал распадаться. Это было в 2015, 2016-м. Мое пьянство, конечно, создало множество проблем для нашего брака.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер объявили о расставании в июне 2015 года. Причиной разлада в семье стала измена Бена с няней их с Дженнифер детей – Кристиной Оузунян. Хотя, по словам Гарнер, проблемы начались за несколько месяцев до того, как Афлек закрутил роман на стороне.

Думаю, няня никак не повлияла на наше решение о разводе, но, если вы спросите, осуждаю ли я его поступок, я отвечу: “Да”, – признавалась в одном из интервью Дженнифер.

В апреле 2017-го актриса официально подала на развод. Бен и Дженнифер договорились расстаться мирно и отказались от судебных тяжб в вопросах опеки над тремя детьми и раздела имущества.