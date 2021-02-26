Филипп Киркоров, Риналь Мухаметов, Варвара Шмыкова, Сергей Бурунов и другие на премьере фильма “Рашн Юг”

26.02.2021, 14:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В московском киноцентре “Октябрь” состоялась премьера комедии о южных российских реалиях “РАШН ЮГ”. Представить проект кинокомпаний “Водород”, “Арт Пикчерс Студия”, “НМГ студия” и телеканала СТС пришли продюсеры Александр Андрющенко, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, креативный продюсер Жора Крыжовников, режиссер Антон Федотов, актеры Семён Трескунов, Риналь Мухаметов, Александр Метёлкин, Роман Мадянов, Сергей Лавыгин, Катя Кабак, Полина Ауг, Дарья Фекленко, Олег Газманов, Ирина Демидкина, Дарья Руденок, Ольга Дибцева, Магомед Муртазаалиев и другие.

Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева Катя Кабак, Антон Федотов и Семен Трескунов

Полина Ауг с картонной Стасей Милославской Сергей Лавыгин с женой Марией Луговой Роман Мадянов Ольга Дибцева Олег Газманов с женой Команда фильма

А первыми зрителями картины стали Филипп Киркоров, Варвара Шмыкова, Андрей Бурковский, Янина Студилина, Денис Шведов, Юлия Паршута, Сергей Сельянов, Анна Бегунова, Игорь Матвиенко, Александра Ревенко, Анжелика Каширина, Игорь Жижикин и другие.

Варвара Шмыкова Риналь Мухаметов и Александра Ревенко Филипп Киркоров Янина Студилина Андрей Бурковский с женой Дмитрий Власкин и Анна Бегунова Анжелика Каширина Сергей Бурунов

По сюжету красавица и спортсменка Ксюша из города Лазурного на Черном море (Стася Милославская), как и многие девушки, мечтала найти своего принца. Но принц нашел ее сам. Только не один, а сразу три! Горячий полицейский (Александр Метелкин), самоуверенный моряк (Риналь Мухаметов) и простодушный студент из Воронежа (Семен Трескунов) одновременно добиваются сердца Ксюши. В конце концов, вокруг нее начинается настоящая война женихов, и ей нужно делать выбор. Но сердце красавицы все время подсказывает ей разное.

Юлия Паршута Сергей Сельянов Трой Харли и Игорь Жижикин Игорь Матвиенко Денис Шведов Алена Бабенко