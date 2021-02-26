Осталось всего 135 мест – Ростех Деминский марафон ставит рекорды по количеству участников

26.02.2021, 12:08, Новости

Теги: Дёмино, Спорт

XIV Ростех Деминский лыжный марафон станет самым массовым по числу зарегистрированных участников.

После завершения онлайн-регистрации свободны лишь 135 мест на главную марафонскую дистанцию в 50 километров свободным стилем.

В соревнованиях примут участие лыжники из 58 регионов России, а также представители Франции, Чехии, Словакии, Эстонии, Молдавии, Белоруссии. На золотую 50-километровую гонку свободным стилем, которая пройдет 6 марта, заявки подали рекордное число участников за все годы ее проведения – 2265 человек. Лимит на классическую гонку в 600 человек исчерпан, закрыты и все юниорские дистанции. Осталось всего 135 мест, приобрести которые можно непосредственно в ЦЛС «Демино» с 3 марта.

В настоящее время в Демино идет подготовка территории, расчистка парковочных зон, расстановка ограждений. Под марафонские стандарты сейчас перестраивают стадион: делают коридоры, транзитные проезды. Снегопад и морозы позволили сформировать необходимую подушку, и сейчас на трассе идет завершающая работа: ее укатывают ратраками и дополнительно расширяют, уделяя внимание опасным участкам и спускам.

– Перемены погоды позволяют еще больше придавить снежную подушку, потом по прогнозу снова небольшой минус, трасса будет жесткая и плотная, все как любят лыжники. Признаться, мы не ожидали такого количества участников, но будем рады, если все слоты закончатся, и готовы принять спортсменов и зрителей на традиционно высоком уровне, – рассказал директор спортивного некоммерческого партнерства «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Для обеспечения безопасности Роспотребнадзор рекомендует участникам иметь с собой справки, подтверждающие отсутствие вируса COVID-19. Команда организаторов прошла вакцинацию и не ранее 72 часов до стартов пройдет дополнительный медосмотр. Чтобы выдержать социальную дистанцию, в этом году вновь будет волновой старт, но потоки участников разделят, и к стартовой зоне проложат лыжни, в которых будут двигаться спортсмены.

– Если раньше колонна растягивалась за территорию спортшколы №4, и участники двигались к стартовой зоне плотными группами, то в этом году построение будет проходить с двух сторон. Спортсмены с соблюдением масочного режима смогут зарегистрироваться, оставить одежду, для этого увеличено количество волонтеров, и в зоне стадиона встать в лыжи и двигаться к зоне старта уже в лыжне, выдерживая необходимое расстояние. Для этого сейчас перестаиваем стадион, устанавливая ограждения для коридоров, – рассказал Евгенией Громов, начальник спортсооружений СШОР №4.

Культурно-развлекательная программа также сформирована с учетом соблюдения социальной дистанции. На территории Демино будут работать пять площадок: сцена и центральная площадь, каток, интерактивная спортивная площадка, территория снежного строительства.

Новинкой этого года являются виртуальные гонки. Каждый желающий может зарегистрироваться, оплатить участие, получить стартовый номер и пройти 50 км в любом удобном для себя месте. После этого необходимо прислать данные трекинга, которые дают право на статус финишера Деминского марафона и пойдут в зачет мировой серии Worldloppet.

Программа стартов:

6 марта 2021 года

11:00 – старт XIV традиционного международного Ростех Деминского лыжного марафона WORLDLOPPET 2021» 50 км FT. Волновой масс – старт (с интервалом 3 минуты между группами/волнами)

14:30 – церемония награждения

7 марта 2021 года

09:30 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км стиль классический (CT). Масс-старт

10:00 – гонка на дистанцию 2 км стиль классический (CT). Масс-старт

10:30 – гонка на дистанцию 5 км стиль классический (CT). Масс-старт

11:00 – гонка на дистанцию 10 км стиль классический (CT). Масс-старт

11:30 – гонка WORLDLOPPET на дистанцию 25 км стиль классический (CT). Волновой масс – старт (с интервалом 3 минуты между группами/волнами)

15:00 – церемония награждения