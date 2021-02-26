Как Зеленский натравил ультрас на русскоговорящих Донбасса

26.02.2021, 11:10, Разное

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На Украине продолжается жесткая борьба с оппозицией и русскоязычным меньшинством. После резонансного закрытия трех крупных телеканалов власти дошли до того, что с помощью армии футбольных фанатов запугивают население Мариуполя и Херсона за использование языка "агрессора". При этом многие украинские СМИ и, в частности, блогеры одобряют интернет-травлю и уличное насилие в отношении русскоязычных жителей Востока Украины. Вот пример подобной статьи.

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Спустя семь лет после Революции Достоинства, несмотря на достигнутые успехи гражданского общества и становления украинской нации все еще остается значительная угроза национальной безопасности, исходящая от промоскальских сил внутри самой Украины. Несмотря на героическую борьбу украинских патриотов, русскоязычная речь продолжает звучать, более того порой это происходит в эфире украинских же телеканалов, что уж говорить об улицах юго-восточных городов. Зеленский и его команда, на мой взгляд не очень активно занимаются этим вопросом, и решение проблемы, как и раньше, тяжелым грузом ложится на плечи патриотов.

Как уже говорилось, самым проблемным является юго-восток страны, там на каждом углу можно услышать русскую речь, и несмотря на принимаемые законы, сфера услуг также не спешит переходить на государственный язык, а пользуется речью агрессора. Поэтому неудивительно, что между законопослушными украинцами и потенциальными сепаратистами возникают конфликты. Так, например, в Мариуполе произошло несколько инцидентов по вине обнаглевших ватников.

Похожая ситуация произошла и в Херсоне.

"Пострадавшие", естественно, преподносят ситуацию с выгодной для себя стороны, и старательно пытаются прикинуться потерпевшими. Однако им не следует забывать двух простых вещей, а именно, "незнание закона не избавляет от ответственности" и "вы живете в стране, подвергшейся агрессии со стороны "русского мира". Думаю, качественное усвоение этих двух аксиом поможет понять, что футбольные болельщики абсолютно правы. Впрочем, комментарии под жалобами говорят сами за себя, все же людей понимающих необходимость использовать государственный язык, являясь гражданином этого государства, большинство.

Уверен, при тщательном поиске несложно будет найти потенциальных сепаратистов и людей, сочувствующих агрессору, и в других городах Украины. Поэтому приятно видеть ответственных граждан, защищающих свою страну от угрозы с востока. Впрочем, отдельные решения власти также радуют. Например, закрытие откровенно вредительских СМИ хоть и несколько запоздало, но все же стало необходимой мерой в деле отражения гибридной агрессии.